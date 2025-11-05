VIDEO: El divertido spot de Darío Barassi invitando a todos a la Fiesta Nacional del Sol 2025 Con humor sanjuanino y un toque de identidad local, Darío Barassi protagoniza una divertida campaña promocional de la máxima celebración de la provincia.

Un video con fuerte impronta sanjuanina, humor y mucha identidad local deslumbró en las redes sociales. En un divertido guiño al público de San Juan, el conductor Darío Barassi apareció con una semita en la mano, en tono relajado y con su inconfundible simpatía, protagonizando la invitación a todos los argentinos para la Fiesta Nacional del Sol 2025.

“Ay, San Juan, ay, San Juan, ay, San Juan, mi tierra querida…”, canta el conductor en el inicio del video. Pero el verdadero giro llegó cuando, en medio de su celebración local, Barassi recibe un inesperado llamado de Nicki Nicole.

“¿Quién interrumpe este momento? ¡Nicki Nicole!”, exclama el conductor, dejando claro su asombro y humor. La conversación continúa en tono distendido y cercano: “Nicki, ¿qué hacés, amiga? ¿Cómo que nos vemos pronto? ¡La Fiesta Nacional del Sol, tenés razón, es ahora, se me pasó! Sí, te veo ahí. Dale, te mando un beso, te amo, te amo”, dice Barassi, invitando a todos los sanjuaninos y a los turistas de todo el país a no perderse la fiesta más grande de la provincia.

El video rápidamente se hizo viral. Vale decir que la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol se celebrará entre el 20 y el 22 de noviembre bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”.

El evento promete tres noches llenas de diversidad musical. El jueves 20 será una noche dedicada al cuarteto, con shows de La Banda de Carlitos, Euge Quevedo, Q’Lokura y Sabroso. El viernes 21, los amantes del rock podrán disfrutar de las presentaciones de Estelares y Ciro y Los Persas. Finalmente, el sábado 22, la grilla se completará con un cierre explosivo, donde Nicki Nicole será una de las grandes estrellas, acompañada por Soledad y Emanero, ofreciendo una mezcla única de pop, folklore y rap.