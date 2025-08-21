VIDEO: el Viento Zonda llegó a Ischigualasto

El esperado fenómeno climático ya se hizo sentir en San Juan. Durante la tarde de este jueves, el Viento Zonda llegó con fuerza al Parque Provincial Ischigualasto y un video lo muestra en toda su magnitud: ráfagas intensas, gran cantidad de tierra en suspensión y visibilidad reducida en la zona de las pasarelas.

Desde la Dirección de Protección Civil informaron que el Zonda continuará afectando gran parte de la provincia durante la tarde y la noche. Las ráfagas alcanzan entre 35 y 50 km/h, con picos que podrían superar los 75 km/h, generando además un aumento brusco de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el alerta amarillo, que abarca a los departamentos 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito (zonas bajas), Rivadavia y Sarmiento. En este marco, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de todas las actividades escolares desde el turno tarde y hasta la noche de este jueves, atendiendo a la recomendación de las autoridades de Protección Civil.

En tanto, desde Ischigualasto reportaron que las condiciones son adversas y que se recomienda extremar precauciones a quienes circulen por rutas de la zona.