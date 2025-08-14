[VIDEO] Hombre mayor se “encadenó” en la Plaza 25: dice que gana apenas $280 mil y se colgó un cartel con la frase “me robaron mi dignidad” Tiene 68 años y vive en Pocito.

No pasó para nada desapercibida la acción de un ciudadano este jueves por la mañana en plena Plaza 25 de Mayo, que obligó a que se acerque personal policial y sea la comidilla de los transeúntes.

Domingo Miguel Huerta, de 68 años y con domicilio en Pocito, se ató con unas cuerdas a un poste de electricidad de la Plaza, sobre calle Mendoza.

El hombre, visiblemente angustiado, dijo que tiene un ingreso por jubilación de unos $280 mil que no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas y pide algún tipo de ayuda del Gobierno.

Se colgó un cartel en el cuello con la frase “me robaron las dignidad”.

EL VIDEO

MIRA TAMBIÉN Un sanjuanino ganó más de $4 millones en la Quiniela de San Juan