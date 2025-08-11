[VIDEO IMPACTANTE]: una sanjuanina mostró evidencias de fenómenos paranormales en su casa: “Todas las noches me asusta” La mujer relata en un video filmado por ella en qué zonas de su habitación siente presencias extrañas.

La historia de una vecina de Caucete desafía a los más incrédulos. En su relato, que se hizo viral en redes sociales, una mujer asegura que convive con fuerzas sobrenaturales en su casa del Barrio Las viñas.

En las imágenes se la ve recorriendo los rincones de la habitación con un autito de juguete al que se le encienden las luces en algunos lugares y asegura que está “sin control remoto”.

“Todas las noches me asusta”, cuenta la vecina que vive experiencias paranormales todas las noches y que tiene que usar agua bendita, que a veces se siente mal y que su perra “ladra como loca”.