[VIDEO] Una extraña luz roja iluminó el cielo sanjuanino en plena madrugada Varias personas avistaron el destello. De qué se trata.

En el cierre del viernes y arranque del sábado, varios sanjuaninos se quedaron asombrados por una extraña luz que iluminó el cielo en cuestión de segundos.

En las imágenes que quedaron grabadas en la cámara de seguridad de una vivienda, se ve cómo el destello comienza como una luz blanca y luego culmina con lo que sería un fogonazo rojo.

Si bien no se han dado detalles de qué es lo que podría haber sido con exactitud, los conocidos en la materia estiman que hay mucha basura espacial que cae en diferentes zonas del mundo sin que las personas lo adviertan o puede ser simplemente una estrella fugaz.

Mirá el video: