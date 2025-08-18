Las peleas se renuevan con el paso de los fines de semana pero el epicentro es el mismo, la salida de un reconocido boliche capitalino. Según las imágenes a las que accedió Diario de Cuyo, cuando el local bailable cierra sus puertas, en la plaza que tienen enfrente, los enfrentamientos comienzan y no sólo son masivos sino también muy violentos.
Se trata del boliche Session, ex Mankewe, ubicado en avenida Rawson, entre Saturnino Sarasa y Estrada, en Capital. Allí las peleas se repiten todos los fines de semana entre mujeres, entre varones y a veces entre ambos sexos, tal como se aprecia en uno de los videos donde se aprecia a dos jóvenes golpeándose pero posteriormente, participan más personas con puñetazos, tirones y hasta patadas voladoras.
Por el momento, no hay denuncias al respecto, pero preocupa la violencia que escala desenfrenadamente.
Los videos: