[VIDEOS] Brutales y frecuentes peleas a la salida de un conocido boliche: “Pasa todos los fines de semana y nadie hace nada”

Las peleas se renuevan con el paso de los fines de semana pero el epicentro es el mismo, la salida de un reconocido boliche capitalino. Según las imágenes a las que accedió Diario de Cuyo, cuando el local bailable cierra sus puertas, en la plaza que tienen enfrente, los enfrentamientos comienzan y no sólo son masivos sino también muy violentos.

Se trata del boliche Session, ex Mankewe, ubicado en avenida Rawson, entre Saturnino Sarasa y Estrada, en Capital. Allí las peleas se repiten todos los fines de semana entre mujeres, entre varones y a veces entre ambos sexos, tal como se aprecia en uno de los videos donde se aprecia a dos jóvenes golpeándose pero posteriormente, participan más personas con puñetazos, tirones y hasta patadas voladoras.

Por el momento, no hay denuncias al respecto, pero preocupa la violencia que escala desenfrenadamente.

Los videos: