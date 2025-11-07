Viento, lluvia y granizo en diferentes departamentos de San Juan: aseguran que no hubo evacuados ni pedido de asistencia Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano dieron a conocer datos de los daños que ocasionaron las inclemencias climáticas.

Desde la tarde del jueves y hasta la mañana del viernes se registraron lluvias en diferentes departamentos de San Juan. Si bien en ciertas localidades el viento fue más fuerte y hubo granizo en Sarmiento, desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano confirmaron que no hubo evacuados ni familias que necesitaron asistencia.

En diálogo con Radio Sarmiento, la subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo, relató que en Calingasta, por ejemplo, el viento tuvo más intensidad que caída de agua y desde Protección Civil informaron que no hubo pedidos de asistencia ni daños relevantes.

En el Gran San Juan, la tormenta se presentó con características intermitentes y breves períodos de abundante caída de agua. En Rawson, Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía se registraron algunas caídas de ramas, sin afectaciones mayores ni intervenciones de emergencia.

En Capital, una persona mayor sufrió una caída durante la tormenta y debió ser atendida por una fractura, aunque su estado no reviste gravedad. Por otro lado, en Sarmiento se reportó la caída de granizo, aunque de manera localizada y sin consecuencias importantes.

Desde los organismos de emergencia destacaron que no se registraron evacuados ni asistencias a familias, y que el sistema de alerta se mantiene activo ante posibles nuevas inestabilidades en las próximas horas.