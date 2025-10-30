Viernes de locos con alerta vigente para San Juan: anuncian ráfagas de viento Zonda, Sur y, para cerrar, ¡tormenta! El detalle de lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un viernes de locos en San Juan, con condiciones de tiempo tan disimiles que merecen la atención de los ciudadanos.

Es que se esperan una serie de fenómenos en apenas menos de 24 horas en la provincia en una jornada que, de por sí, será pesada.

Para las primeras horas de la tarde se anuncia que el viento Zonda ya empiece a soplar con fuerza, con ráfagas que irán entre los 40 y 50 km/h. Luego se vendrá el Sur, un poco más fuerte, en virtud que se esperan oleadas de viento de hasta 59 km/h.

Y, para terminar, se pronostican tormentas aisladas para la noche y madrugada del sábado.