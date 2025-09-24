Visita del Jardín de infantes del colegio Fray Mamerto Esquiú Acompañados por docentes de la institución, los pequeños de la Sala de 4 pasaron por DIARIO DE CUYO durante su recorrido por el centro de la ciudad y su visita a medios de comunicación.

Una alegre, fresca y bonita visita tuvo hoy DIARIO DE CUYO. Fue por la siesta, cuando los pequeñitos de Sala de 4 del Jardín Mercedes Guerra del Niño Jesús, perteneciente al colegio Fray Mamerto Esquiú, detuvieron su marcha para conocer este medio, en el marco de su paseo por el centro de la ciudad.

Con la candidez propia de la edad, hicieron algunas preguntas y comentarios, posaron para la foto y también se mostraron muy entusiasmados y ansiosos por la siguiente posta: una conocida cadena de comidas rápidas ubicada en la peatonal, para tomar una rica y merecida merienda.

La simpática comitiva estuvo encabezada por la directora del Jardín, Cristina Castro, junto a las maestras jardineras Alicia Funes y Daniela Crank, la profe de inglés Sabrina Martínez y el profe de Catequesis, Jesús Silva.

Durante el encuentro, las docentes aprovecharon para informar a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para el Nivel Inicial 2026, en el turno mañana (salas de 3, 4 y 5 años) y en el turno tarde (salas de 3 y 4 años).