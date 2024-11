Vive en Buenos Aires pero nació en San Juan y busca a su madre biológica Su nombre es Fabián Navarro. Inició la búsqueda en Facebook.

Un hombre inició en Facebook la búsqueda de su madre biológica. Según los datos que aportó, vive en Buenos Aires, pero nació en San Juan.

Su nombre es Fabián Navarro, quien hizo una publicación en el grupo “¿Dónde estás?”, destinado a buscar personas de todo el país. El hombre explicó que nació en 25 de Mayo o Caucete, el 29 de marzo de 1970, según lo que figura en su DNI.

“Cuando tenía 10 años me enteré que mi familia me habían adoptado”, contó. Y agregó: “Busco a mi madre biológica, alguien que me pueda ayudar de San Juan”.