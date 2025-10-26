Vuelve el frío a San Juan: este lunes 27 de octubre, el viento provocará un descenso abrupto en la temperatura Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que la máxima sea de 15°C.

Arranca la última semana de octubre y el décimo mes del año se despide con fuerte viento y frío. Según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes 27 de octubre, se espera en San Juan que la máxima ascienda a 15°C, mientras que la mínima está pronosticada en 10°C.

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado y el viento predominará del sector sur pero con el detalle de que aumentará su intensidad en la mañana con velocidades que oscilarán ente los 60 y 69 km/h pero con el paso de las horas pasará a 70 y 78 km/h; ya en la noche irá bajando aún más.

Prevén que el martes, la máxima ascienda hasta los 17°C con cielo mayormente nublado y viento del sur, que rotará al sudeste en el transcurso de la jornada.