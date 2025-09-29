Vuelve el viento Sur, ¿a qué hora llega a San Juan y cuál será su intensidad? Desde el Servicio Meterológico Nacional indicaron que regresan fuertes ráfagas del sur.

El fuerte viento del viernes en la tarde-noche no sólo generó una capa importante de tierra sino que provocó inconvenientes en el servicio eléctrico, como caída de postes o desprendimiento del cableado; árboles caídos, incendios de pastizales y motociclistas heridos que protagonizaron accidentes de tránsito. Todo en cuestión de horas.

Ahora, el Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado la presencia de viento Sur nuevamente en San Juan y destacó que las ráfagas se intensificarán en la tarde de este lunes 29 de septiembre. La velocidad oscilará entre los 51 y 59 km/h mientras que en la noche irá en descenso entre los 42 y 50 km/h.

Se espera que el viento continúe desde esa dirección hasta la tarde del martes, que rotará hacia el norte y será el anticipo de una semana un tanto calurosa, con máximas que estarán entre los 25 y 32 grados.