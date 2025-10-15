Ya se palpita la Fiesta Nacional de Santa Lucía: abrieron la convocatoria para artistas del departamento Es en el rubro música y danza que estarán presentes en los dos escenarios que funcionarán durante las 3 noches del evento.

El próximo 12, 13 y 14 de diciembre se desarrollará el evento más importante para los santaluceños. Se trata de la Fiesta Nacional de Santa Lucía que ya comenzó a palpitarse. El área de Cultura abrió la convocatoria de artistas del departamento, en el rubro música y danza, que tendrán la posibilidad de actuar en alguno de los dos escenarios que se instalarán en el evento y que funcionarán las 3 noches.

Noelia Rivero, al frente de la Dirección de Cultura de Santa Lucía, dijo que este año calculan que alrededor de 40 artistas locales actuarán durante las 3 noches de la fiesta, ya que, como ocurrió el año pasado, funcionarán dos escenarios, el principal donde actuarán los músicos nacionales; y otro complementario para el arte local. ‘En el escenario mayor Santiago Paredes se calcula que actuarán entre 6 y 8 artistas locales antes de que comiencen los shows nacionales; mientras que en el Escenario Joven actuarán entre 5 a 6 artistas por noche’, dijo la funcionaria.

La convocatoria es abierta a músicos solistas o bandas que acrediten su domicilio en el departamento, pero también para bailarines. Aunque en este último caso podrán participar academias o grupos, y no bailarines independientes con un show particular. Rivero aclaró que esta consigna tiene que ver con que no se dispone de tanto tiempo para la actuación y que se debe aprovechar de tal manera que más artistas puedan mostrar su arte.

Los artistas interesados en participar pueden inscribirse en el link que aparece en las redes sociales del municipio de Santa Lucía (https://forms.gle/Kk8gXBfDZmrUW11k8) donde deberán completar un formulario con los datos. También pueden hacerlo de manera presencial en la Dirección de Cultura, ubicada en calle Córdoba 2137 Este, de 7,30 a 13,30. Hay tiempo de inscribirse hasta el 28 de noviembre.