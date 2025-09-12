Zonda es pura inclusión: abrió un espacio para que chicos con discapacidad hagan deporte y se diviertan Funciona en el Club Juventud Unida, en el marco del Programa Municipal de Formación Deportiva.

Durante dos días a la semana, el Club Juventud Unida, en Zonda, se transforma en un escenario donde la principal protagonista es la inclusión. Allí funciona el Programa Municipal de Formación Deportiva que tiene por objetivo brindarles a los chicos con discapacidad un espacio donde practicar diferentes deportes y realizar actividades recreativas. Inés Moreira, al frente del Área Social del municipio, dijo que esta propuesta busca que los chicos también exploten sus aptitudes deportivas y artísticas. Y que aún hay tiempo de inscribirse para participar.

Son alrededor de 15 los chicos que participan de las actividades que propone el Programa Municipal de Formación Deportiva. En este contexto, asisten los días viernes y sábados, a las 15 y 16 respectivamente, se concentran en la sede del club para practicar diferentes deportes como fútbol y vóley. ‘Con este programa buscamos crear espacios donde el deporte y la recreación sean herramientas de integración, aprendizaje y desarrollo personal’, dijo Inés Moreira.

Además de la práctica deportiva, los chicos también participan en actividades lúdicas y recreativas, entre las que figuran paseos por diferentes sectores de Zonda, trekking en la zona baja de los cerros y visitas a las escuelas del departamento. ‘Estamos muy contentos porque unos chicos de manera estable participan de este programa que no sólo apunta al entrenamiento físico, sino también al fortalecimiento de la confianza, la inclusión y el trabajo en equipo’, sostuvo la funcionaria.

Esta propuesta, que es gratuita, está destinada a chicos todos los chicos mayores de 8 años que tengan alguna discapacidad física o neurológica. Y aún tiempo de inscribirse para participar de las diferentes actividades. Las inscripciones se deben realizar en el siguiente link: https://wa.link/5rwziv.