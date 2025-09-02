Zonda festejará la primavera a lo grande: elegirá Reina y Rey, talentos y Reina de las Personas Mayores el mismo día La fiesta por la llegada de la nueva estación se realizará el 21 de septiembre y en la plaza departamental Filomeno Atampiz.

El municipio de Zonda planea que el festejo de la llegada de la primavera no pase desapercibido en el departamento. Es por eso que este año el evento concentrará las actividades y con algunas particularidades. En esta ocasión, a diferencia del año pasado, se elegirá Reina y Rey de la Primavera, el mejor talento local y Reina de las Personas Mayores. La fiesta será el 21 de septiembre y en la plaza departamental Filomeno Atampiz.

Vanina Lucero, a cargo del área de Niñez que junto a las áreas de Juventud y de Adultos Mayores, son las organizadoras de la fiesta, dijo que este año se buscó más igualdad e inclusión en la Fiesta de la Primavera y que, por este motivo también se elegirá un rey. ‘Muchos chicos nos hicieron llegar la inquietud de querer participar de la elección por eso también los incluimos’, dijo la funcionaria, quien agregó que todos los estudiantes mayores de 15 años y jóvenes del departamento podrán participar, aunque no estén cursando estudios.

También dijo que a partir de mañana se visitará las escuelas secundarias para invitar a los cursos a elegir a su candidata y candidato a la corona. Una vez que los representantes estén elegidos, deberán inscribirse para participar de la elección. Podrán hacerlo en la Casa de Acción Social, de lunes a viernes, de 8 a 12,30. Lo mismo deberán hacer las mujeres de más de 60 años que quieran ser elegidas Reina de las Personas Mayores, elección que también se realizará el 21 de septiembre.

Este año, el festejo de la primavera en Zonda también incluirá un nuevo certamen: el ‘Concurso de talento’ en que podrán participar los niños, jóvenes y adultos del departamento (varones y mujeres) y en diferentes rubros como canto, baile, malabares y cualquier otra disciplina en las que tengan una actuación destacada.

La Fiesta de la Primavera contará con un jurado encargado de elegir tanto a las reinas y rey como a los talentos, durante el desarrollo de la jornada que contará además con feria de emprendedores departamentales, juegos, actividades recreativas, y espectáculos para toda la familia.