Se viene una nueva edición de la Feria de Pascuas con la participación de 150 expositores

San Juan se prepara para vivir la tercera edición de la Feria de Pascuas que organiza el Ministerio de Familia para fomentar la venta y trabajo de los emprendedores. Y en esta ocasión habrá una mayor oferta, ya que serán 150 los expositores que participarán de la misma.

Este p róximo viernes 27 de mayo, el Parque Belgrano se convertirá en la sede de un evento que combina emprendedurismo, trabajo y la posibilidad de comprar productos para celebrar las Pascuas a precios considerables. Se trata de la tercera Feria de Pascuas que se realizará en el Paseo Belgrano , dentro del parque homónimo.

En la Feria de Pascuas se podrán encontrar los tradicionales huevos y roscas de pascua entre otros productos.

Desde la Dirección de Economía Social, dependiente del Ministerio de Familia, destacaron que esta será la edición más grande de la feria realizada hasta el momento. El fundamento: serán 150 los expositores que participarán de la misma con el objetivo de potenciar sus ventas.

En este marco, uno de los objetivos principales de feria es generar oportunidades de venta y visibilización para quienes desarrollan sus propios emprendimientos. La Feria de Pascuas no sólo apunta a la comercialización durante la jornada, sino también a que los emprendedores puedan contactarse con futuros clientes y tomar pedidos.

Desde el Ministerio de Familia dijeron que en esta edición, la oferta estará especialmente orientada a la temática de Pascua, con predominio de productos de chocolatería y pastelería, aunque también habrá propuestas variadas y a precios accesibles.

Más detalles de la Feria de Pascuas

La entrada la Feria de Pascuas será libre y gratuita, tanto para quienes asistan como para los emprendedores que participen de la misma que tendrán acceso a la infraestructura provista por la organización, como mesas, sillas, iluminación y espacios adecuados para exhibir sus productos.

Además, el evento incluirá sectores de recreación pensados para niños, con el fin de que las familias puedan disfrutar de una experiencia completa.