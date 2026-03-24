Seguridad y Migraciones realizaron un operativo conjunto para prevenir el narcotráfico y a trata de personas

La Secretaría de Seguridad y Orden Público y la Dirección Nacional de Migraciones desplegaron un operativoconjunto en San Carlos.

Seguridad y Migraciones realizaron un operativo conjunto de prevención del delito en la zona de San Carlos.

La Secretaría de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, y la Dirección Nacional de Migraciones realizaron un operativo conjunto en el control interprovincial de San Carlos. Se realizó con el objetivo de fortalecer la prevención del delito, optimizar controles en rutas y promover la concientización sobre la trata de personas y la línea 145.

Este despliegue articulado reforzó la vigilancia en rutas e incluyó acciones contra el narcotráfico, la trata de personas y concientización sobre la línea 145.

operativo2 En el operativo conjunto entre Seguridad y Migraciones en San Carlos se requisaron hasta camiones y colectivos de larga distancia. Durante el operativo se desarrollaron controles vehiculares y requisas orientadas a la detección de estupefacientes o sustancias prohibidas. Estas acciones forman parte de una política sostenida de seguridad que busca anticiparse a delitos complejos, fortalecer la presencia policial y garantizar mayor tranquilidad a la comunidad.

Además, se llevaron adelante tareas de concientización sobre la trata y explotación de personas, promoviendo el uso de la línea 145. Este servicio gratuito, anónimo y disponible las 24 horas permite denunciar situaciones de trabajo forzado, explotación sexual y desaparición de personas en todo el país.

operativo El operativo estuvo orientado a prevenir el narcotráfico y la trata de personas. Participación en el operativo de Seguridad El procedimiento contó con la participación de efectivos de la Dirección D5, incluyendo el Departamento de Drogas Ilegales, personal de apoyo investigativo, Brigada Central y Sustracción de Automotores, además de la Dirección D7. Este despliegue permitió un abordaje integral, combinando tareas de control, investigación y prevención en puntos estratégicos de circulación.