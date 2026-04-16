Sergio Feferovich: "La idea es bajar la música de ese pedestal que muchas veces le ponemos"

El prestigioso músico Sergio Feferovich retornará a San Juan con su aclamado espectáculo "La música de las ideas" el próximo 19 de abril . La cita promete una velada de descubrimiento y reflexión , donde el piano se convierte en el vehículo para explorar las emociones y la creatividad humana.

La expectativa por su retorno no es casual. Su propuesta, que combina virtuosismo técnico con una narrativa cercana , ha logrado cautivar a públicos diversos bajo una premisa fundamental: la música es una herramienta de transformación. Sin embargo, el artista aclaró que su show no es una estructura estática. "La verdad es que el espectáculo va evolucionando con el correr de las funciones y, además, como una parte importante es la participación del público, cada función es única ", explicó el director y pianista, Doctor en Música de la Johns Hopkins University (EEUU).

Para él, la clave reside en la frescura del vivo. “ Siempre hay un lugar para nuevas cosas, con nuevas ideas ", aseguró, y admitió que ajusta el repertorio según la respuesta de la audiencia, quitando aquello que no lo termina de convencer y potenciando lo que genera esa conexión mágica.

Uno de los grandes objetivos de "La música de las ideas" es democratizar el acceso a la música académica, a menudo percibida como distante o elitista. El repertorio del 19 de abril será un viaje ecléctico que unirá a Bach y Mozart con Astor Piazzolla y Los Beatles. " La idea es bajar la música de ese pedestal que muchas veces le ponemos, incluso los músicos ", manifestó.

En esa línea, Feferovich analizó también por qué ciertos géneros no tienen la difusión masiva de los "hits" comerciales. Argumentó que la música más sofisticada, como la música clásica, requiere un mínimo esfuerzo de escucha, a veces repetido, para ser incorporada, a diferencia de las canciones diseñadas para ser pegadizas… y luego olvidadas.

"Esta música, una vez que la incorporás, te queda y la podés seguir disfrutándola toda la vida. Por eso se siguen haciendo conciertos con la Quinta Sinfonía", sostuvo el prestigioso artista, quien resaltó que mucho de eso que hoy suele considerarse "para pocos", en un momento de la historia fue también música popular, como la ópera.

image Sergio Feferovich guía al público en un maravilloso viaje musical, cargado de sorpresas y descubrimientos, y también interactivo.

Contra la "frialdad" de las pantallas

En un mundo dominado por algoritmos y contenidos breves, Feferovich defiende el encuentro presencial como un acto de resistencia. Según el músico, la experiencia de aprender, reír o cantar en conjunto frente a un escenario es irremplazable por la tecnología. "La pantalla es un poquito fría. Me sigue sorprendiendo la sonrisa en el público y que se pongan de pie para aplaudir al final; es una bendición", confesó.

Además, el artista señaló que su puesta en escena busca la austeridad visual para priorizar el sentido del oído. En un contexto donde hasta el folclore, dijo, parece invadido por la parafernalia de luces y efectos, él opta por el minimalismo. "Acá no hay una cosa visual. Obviamente está el piano, estoy yo, pero no hay nada demasiado vistoso. Por ahí eso es lo que genera cierta tranquilidad, cierta paz mental", reflexionó.

El origen de su idea

Feferovich recordó que desde niño disfruta por igual tocar distintos géneros musicales, académicos y populares. “De chico siempre me gustaba tocar Bach y me gustaba tocar jazz, y tocaba las dos cosas. Y hoy a mí me gusta Bach y también me gustan los Beatles, el folclore y Serú Girán. En la variedad está el gusto", afirmó quien asumió que incluso hay “músicas” para cada momento. “Para cada momento tenemos un tipo de música, un estilo que nos viene mejor”, afirmó.

"Tal vez esta idea de descubrir belleza o placer en muchos tipos de música distintos es la que me dijo: bueno, vamos a compartir esto", comentó. Ese fue un punto de partida, pero, a su vez, observó que muchos músicos académicos se quedaban "bloqueados" si les quitaban la partitura, mientras que muchos músicos populares talentosos no sabían leer música. Él, al sentirse cómodo en ambos mundos, sintió que tenía una herramienta valiosa para difundir.

Sin embargo, aunque defiende la variedad en cuanto a gustos musicales, se mostró crítico con las mezclas comerciales que asoman en distintos festivales y que, opinó, desdibujan la esencia de los géneros. “Estos festivales folclóricos donde se suman efectos de rock and roll y batería y guitarra eléctrica… yo no sé si suma, yo lo dejaría como estaba”, opinó. “Cuando empiezan a fusionar géneros, me parece que no gana el rock, no gana el folclore y no sé si es muy interesante de escuchar”, apuntó.

Estos festivales folclóricos donde se suman efectos de rock and roll y batería y guitarra eléctrica… yo no sé si suma, yo lo dejaría como estaba (...) Cuando empiezan a fusionar géneros, me parece que no gana el rock, no gana el folclore y no sé si es muy interesante de escuchar Estos festivales folclóricos donde se suman efectos de rock and roll y batería y guitarra eléctrica… yo no sé si suma, yo lo dejaría como estaba (...) Cuando empiezan a fusionar géneros, me parece que no gana el rock, no gana el folclore y no sé si es muy interesante de escuchar

La banda sonora de la vida

- ¿Somos lo que escuchamos o escuchamos lo que somos?

- Linda pregunta… tendría que pensar, me parece que es demasiado ambicioso para mí, que no soy psicólogo ni filósofo, poder dar una definición. En principio me parece que es un todo y que tiene que ver con un contexto, desde el vientre materno hasta el estímulo que tuvimos desde lo artístico, pero también depende de la genética, del propio entusiasmo… es un combo de muchas cosas. Lo que sí puedo decir es que todos tenemos esa canción que nos cantaban de chiquitos, o la que bailamos cuando nos enamoramos, o las del viaje egresados… siempre hay una relación directa con la música. Yo tocaba flauta dulce cuando tenía cuatro años y hasta el día de hoy me acuerdo de la escena en el living de mi casa. Después, cada obra que dirigí o que toqué en piano, me trae inmediatamente un recuerdo, así que lo que puedo decir es que todos tenemos una relación única con la música.

Cita en el Cine Teatro Municipal de Capital

La música de las ideas – Sergio Feferovich