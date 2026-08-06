El triste presente de Zulma Lobato tras ser encontrada en situación de calle

Zulma Lobato fue encontrada en situación de calle en Paraná y recibió asistencia de la Municipalidad durante la tarde del miércoles. Tras ser localizada en inmediaciones del Hospital San Martín, fue trasladada voluntariamente a una residencia municipal, donde pasó la noche sin inconvenientes.

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La intervención comenzó alrededor de las 18, luego de que las áreas de Desarrollo Humano recibieran avisos sobre su presencia en distintos puntos de la capital entrerriana. También había sido vista cerca de la ex terminal de ómnibus.

Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano de Paraná, explicó que Lobato se encontraba acompañada por otra mujer cuando llegaron los equipos municipales. Según el funcionario, se la veía estable, pero “no enfocada en tiempo y espacio” , por lo que no pudieron determinar cómo había llegado a la ciudad ni qué motivos la llevaron hasta allí.

Ante la situación de vulnerabilidad detectada, el Municipio le ofreció alojamiento temporal y ella aceptó ser trasladada. Ríos confirmó que durmió con tranquilidad, se mostró amable y no protagonizó inconvenientes durante sus primeras horas en la residencia.

Un equipo interdisciplinario tenía previsto entrevistarla este jueves para evaluar su estado general y establecer cómo continuará el acompañamiento. El protocolo contempla controles de salud física y psicológica para todas las personas que ingresan al dispositivo.

Las autoridades también intentan localizar a familiares, amigos o personas allegadas que puedan acompañarla y ofrecerle una alternativa más estable. Hasta el momento, no lograron establecer esos contactos ni precisar si Lobato había viajado a Paraná para visitar a alguien.

De la popularidad televisiva a una situación de vulnerabilidad

Zulma Lobato alcanzó notoriedad nacional por sus apariciones televisivas y posteriormente desarrolló presentaciones como cantante y figura mediática. Sin embargo, durante los últimos años hizo públicas sus dificultades económicas, habitacionales y de salud.

Su aparición en Paraná volvió a generar preocupación por el presente de una figura que tuvo una intensa exposición en la televisión argentina. Ahora, la prioridad de los equipos municipales es conocer cómo llegó a la provincia, evaluar su situación y encontrar una red de contención que permita continuar con su asistencia.