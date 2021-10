Con la llegada de las altas temperaturas debemos adoptar ciertas precauciones y seguir las recomendaciones de los expertos para entrenar.

Los aficionados al deporte desean proseguir con sus entrenamientos, muchos al aire libre y otros en el gym. Durante estos meses estivales suele disfrutarse de más tiempo libre y practicar más deporte, tanto con objetivos estéticos como saludables.

Toma nota

1. Sin prisas. Puede que se nos haya echado el tiempo encima con la operación bikini, pero no por ello debemos optar por poner en riesgo nuestra salud mediante programas de entrenamiento muy fuertes y/o dietas milagro. Sigue con tu entrenamiento e intenta regular tu ingesta calórica.

2. Prueba otras actividades. Aprovechando las condiciones meteorológicas puedes probar deportes nuevos propios de esta estación como puede ser natación, surf, entre otros, para darle un nuevo enfoque a tu actividad física y aprender cosas nuevas.

3. Nutrición. Cuida tu hidratación y alimentación acorde a las temperaturas y a tu actividad física. Si incrementas tu actividad o la haces en horario de mucho calor debes aumentar tu ingesta de agua. También se puede aprovechar para tomar más alimentos de temporada como frutas y verduras.

4. Sigue entrenando fuerza. A pesar de que, por tiempo, preferencias u otros motivos apetezca hacer otro tipo de actividad, debemos de seguir entrenando fuerza si queremos obtener mejoras en nuestra composición corporal.

5. Ropa y protección. Es necesario utilizar ropa adecuada a la práctica y a la temperatura, ropa que transpire y suelta para que no de problemas en la piel. Además de protección solar en el caso de que la actividad sea outdoor y en horas potencialmente peligrosas.

6. Descanso. A pesar de tener más tiempo libre no por ello hay que abusar del entrenamiento. Es igual o más importante que nunca optimizar el descanso.

7. Entrena en grupo. Aprovechando que hay más tiempo libre, de puede intentar realizar actividades en grupos (salidas en bici, partidos de futbol,) para crear adherencia y para hacer más llevadero el esfuerzo.

8. Cuidado con los excesos. En estas fechas es muy típico salir y beber más. Es muy importante no hacer actividad física de cierta intensidad si se ha consumido alcohol ya que puede acelerar la deshidratación que ya está agravada por el calor propio de las fechas.

9. Combina. Si el objetivo por estas fechas es la estética, una forma de optimizar tu entrenamiento es realizar en la misma sesión el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento cardiovascular para quemar las máximas calorías posibles.

10. Disfruta. No te agobies con el deporte en tu tiempo de vacaciones, pues son fechas para desconectar. Si por algún compromiso o algún viaje no puedes entrenar no te preocupes. Lo importante es ser constante el resto del año.

Fuente: Ensa Sport