Si necesitas quitar las manchas de sudor de tu ropa, descubre los trucos para eliminarlas fácilmente y deja tu ropa como nueva sin mucho esfuerzo.

Más de un millón de personas padecen de hiperhidrosis o hipersudoración en el mundo. Es una afección muy común que causa un exceso de sudoración que no está relacionado con el aumento de la temperatura ambiental. A pesar de que podría afectar a toda la superficie de la piel, lo usual es que solo se limite a la superficie de las axilas. Existen muchos trucos para quitar manchas de sudor en la ropa sin necesidad de recurrir a detergentes u otros productos químicos agresivos. Y es que no podemos negar que son efectivos, pero contienen químicos que pueden ser muy perjudiciales para nuestra piel. De hecho, los componentes de algunos detergentes pueden causar reacciones alérgicas cutáneas bastante molestas. Y no solo cutáneas, su uso también se ha asociado con problemas respiratorios como el asma. Descubre cómo quitar las manchas de sudor de tu ropa blanca a continuación. ¡Toma nota, comenzamos!

Cómo quitar las manchas de sudor en ropa blanca



Estos remedios te ayudarán a quitar manchas de sudor en tu ropa blanca de forma segura, así como la suciedad incrustada. No obstante, debes tener en cuenta que cuanto más rápido actúes contra las manchas de sudor, más fácil será eliminarlas. Por último, ten en cuenta que la eficacia de estos productos puede variar de una prenda a otra. Además, no hay evidencias científicas que comprueben su eficacia, aunque sí datos anecdóticos que sugieren su eficiencia. En cualquier caso, a veces son necesarias varias lavadas para lograr óptimos resultados.



1. Vinagre para quitar manchas de sudor



El vinagre blanco es un producto de limpieza muy natural y versátil libre de tóxicos que también ayuda a desinfectar. A pesar de que no hay evidencias sobre su capacidad para quitar manchas de sudor de la ropa, sí hay muchos testimonios que sugieren un resultado efectivo. Incluso elimina el mal olor y aporta suavidad a la ropa. Para disfrutar de sus beneficios, coloca la prenda en un fuentón de plástico y vierte media taza de vinagre sobre ella haciendo especial hincapié en las zonas manchadas de sudor. Deja reposar durante 15 minutos y, a continuación, añade medio litro de agua caliente y deja que actúe otra hora más. Por último, introduce la prenda en el ciclo de lavado habitual y ponla a secar al sol.

2. Bicarbonato de sodio y agua oxigenada



El uso de bicarbonato de sodio para la limpieza en el hogar no solo es seguro, sino también muy eficaz. Suele emplearse como agente para remover la grasa y eliminar los malos olores, pero también ayuda a aumentar el pH del agua para mejorar la eficacia del detergente. Su aplicación a la hora de lavar ropa blanca resulta muy útil para repeler la suciedad de las fibras y los residuos de sudor. El resultado será unas prendas más blancas y sin percudido. Sin embargo, para una mayor efectividad, puedes usarlo junto con peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Solo tienes que colocar en una taza dos cucharadas soperas de bicarbonato y agregar medio vaso de agua oxigenada. Combina bien hasta conseguir una mezcla homogénea para verterla después sobre la mancha y frotar con suavidad con un cepillo de dientes. Deja reposar durante 10 minutos para que actúe sobre la mancha y, por último, lava la prenda con agua y jabón de forma habitual.

3. Agua oxigenada



El agua oxigenada suele emplearse como agente blanqueador, por lo que es ideal para quitar manchas de sudor cuando estas hacen lucir amarillenta la ropa blanca. Para ello, coloca media taza de agua oxigenada sobre la mancha y frota con un cepillo suave. Deja actuar durante 15 minutos antes de lavar como de costumbre con agua y jabón y ponerla a secar al sol.

4. Una aspirina



Se cree que el ácido salicílico que contiene la aspirina también puede servir para aclarar la ropa blanca. Para probar este truco, solo tienes que disolver una aspirina en un vaso pequeño con agua y aplicar la mezcla sobre la mancha. Luego, frota con un cepillo de dientes con suavidad y deja reposar durante 10 minutos. Por último, lava la prenda para retirar la mezcla.

5. Sal para quitar manchas de sudor



La sal es otro ingrediente con muchas propiedades para las tareas de limpieza del hogar. Además, si tus glándulas sudoríparas desprenden grandes cantidades de sudoración, la composición y textura de la sal puede ayudar a quitar manchas de sudor en la ropa blanca. Si quieres utilizar este truco, primero humedece la tela para que absorba mejor. Después, pon una cucharada de sal sobre la mancha, deja actuar 12 horas en remojo y, pasado este tiempo, frota la prenda para que la sal penetre mejor. Para finalizar, lava como de costumbre y seca al sol tu ropa.

6. Limón y bicarbonato de sodio



Para aquellos cuyas glándulas sudoríparas estén en continuo funcionamiento, una pasta de limón con bicarbonato puede ser muy útil para quitar manchas de sudor en tu ropa blanca. Para conseguirlo, basta con frotar con esta mezcla sobre las marcas amarillentas de las prendas para mejorar su aspecto. Para empezar, frota con una taza de zumo de limón sobre las manchas de sudor. A continuación, esparce una cucharada de bicarbonato y frota con un cepillo antes de dejar actuar el producto durante 30 minutos. Lava como de costumbre para eliminar los restos del producto y verás la diferencia



Como has podido comprobar, es posible quitar manchas de sudor de la ropa blanca con ingredientes naturales como el bicarbonato de sodio, el vinagre, la sal y el limón. No solo contribuyen a eliminar las manchas, también reducen los malos olores y facilitan la eliminación de manchas. ¿Qué esperas para probarlos?