Cuenta regresiva. Pantalón de denin semi oxford (MAA $1520), remera con estampa (Marie Try-me $518), cardigan largo amarillo-limón (A.G. Store $1380). Como complemento, bolso rayado de gabardina y manijas de ecocuero (Happy Little Moments $1980).

La panza y todos los cambios corporales que implica un embarazo no tienen por qué ser la causa para que la futura mamá vista apretada, incómoda, ni tampoco que se mire al espejo y en el otro extremo se sienta "embolsada'' y con 3 talles más de lo que su cuerpo necesita.



Esa es al menos la propuesta comercial de Trigal, que no sólo vende ropa para bebés y niños, sino que también tiene su sección especial para que las embarazadas puedan verse lindas, cancheras y modernas, para que no tengan que mostrar la panza y que por el contrario sientan que la ropa les calza bien (para eso las prendas por ejemplo traen fajas que sostienen la panza). La idea es que no tengan que añorar el estilo de ropa habitual con la que enfrentan cada día. Por eso, los exhibidores y percheros están repletos de pantalones y camperas de cuero, con corderito, de denin, inclusive de jean desgastado, de todos colores y todos los cortes y modelos. Se consiguen desde oxford hasta chupines, vestidos y ropa de noche desde el talle 0 hasta el 8 para acompañar el crecimiento del bebé en gestación.



Un detalle importante es que por estos días hay promociones especiales para las embarazadas: 3x2 (se llevan 3 prendas y se pagan las 2 más onerosas) más un 20% si se paga de contado en efectivo, según detalló Inés Quiroga Pucetti, de Trigal que tiene locales en el centro comercial (Rivadavia 145 oeste), el Patio Alvear (Local 31) y Alto Del Bono Shopping (Local 1 Planta Baja).

A punto de ser mamá. Vestido estampado (MAA $1200), campera de gabardina roja (MAA $1270) y organizador para cochecito ($980).





Mes a mes. Pantalón bordó chupín (MAA $1390), remera estampada ($820) y campera de denin (Try-Me $1958). < /figcaption>

Preparada para el nacimiento. Pantalón de piqué negro (MAA $1190), remera modal color tomate con nudo (MAA $920) y como abrigo, ruana tejida ($2000).

De fiesta. Mono con vuelo y piedras bordadas negro (MAA $2980).

Elegante. Pantalón oxford negro (MAA $1340), top de encaje y satén (MAA $1150) y campera Babylone (Try-me $2890).

Canchera. Pantalón María punto roma pitillo (MAA $1420), remera marina en morley con cuello bajo (MAA $920) y mochila ecocuero roja (MAA $2680).

Lista para el parto. Pantalón de jean localizado corte pitillo (MAA $1580), rempera Paul rayada con vuelo y aplique bordado ($940) y bolso ecocuero azul (MAA $2980)

Dulce espera. Pantalón bicker de ecocuero con cierres (MAA $1690), blusa china de satén de color naranja (MAA $1300) y campera con corderito (A.G.Store $2440)









Créditos: Modelo Flavia Garcés y en la panza Alejo Sánchez Garcés/ Ropa: Trigal / Mobiliario de tapa: Expo Hogar (Mendoza 419 sur)/ Colaboración: Inés Quiroga Pucetti, Daniela Roteta y Luciana Garcés/ Fotos: Maxi Huyema/ Textos: Paulina Rotman