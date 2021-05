Se podría decir que nos encontramos en la era auge de los emprendedores. Muchas personas se reinventaron y comenzaron a perseguir sus sueños iniciando distintos tipos de negocios y Franco Licata, quien es conocido por su trabajo como estilista, no se quedó atrás, adoptando otra faceta que lo llevó a reinventarse y explotar su creatividad al máximo.



Guanaco nació en plena pandemia, durante el 2020, y con sólo pocos meses de producción y difusión, ya ha llegado a cientos de sanjuaninos de distintos géneros y edades. "Nunca imaginé que Guanaco se convertiría en una faceta de inspiración y creación", comenta Franco.



La producción consiste en distintos accesorios como pulseras, colgantes, aros, holders para barbijos, entre otros, siendo cada creación un diseño exclusivo, puesto que uno de los objetivos del emprendimiento es "acompañar la imagen con accesorios que hagan eco de la persona que lo utiliza, dejando un poco de mi sentir en cada uno de ellos". Los mismos son trabajados en cuero, alpaca, acero, cobre, hilos de algodón y sintético, además de cristalería y piedras volcánicas.



En las redes sociales de Guanaco, identificadas con el mismo nombre, se puede apreciar la gran variedad de objetos que ofrecen, pero Franco también está abierto a la sugerencia de potenciales clientes, por lo que realiza trabajo personalizados.



Un dato no menor es que, además de apuntar a la creatividad y originalidad, Guanaco trabaja en conjunto con Resguardo Laboratorio, quienes se encargan del diseño del packaging eco friendly, que luego puede reutilizarse.





De "Guani" a Guanaco



Franco Licata es un reconocido estilista de la provincia, pero también es quien está detrás de Guanaco, su emprendimiento de accesorios de autor, junto con Lau González, quien maneja las redes sociales y se ocupa de todos los detalles para que la marca prospere.



"En la adolescencia mis amigos me decían Guani, por Guanaco. En esa época me dedicaba a la música y era fanático de la estética de Lenny Kravitz, por lo que comencé a utilizar accesorios para identificarme con él. Pasaron los años, pero los accesorios siguieron siendo parte de mí. Siempre disfruté, más allá de mi profesión de estilista, trabajar con mis manos, una práctica que me ayuda a mantener la mente tranquila y entretenida. Diseñar accesorios permite que confluyan diversos componentes para acompañar la imagen, donde además puedo expresar mi creatividad desde otro lugar".

Por Celeste Rocco Navea

Fotos: colaboración Guanaco