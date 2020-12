Fotos: Colaboración Micaela Platero



Son tantas las nuevas actividades que se han hecho en casa en este tiempo de cuarentena, que por qué no pensar en renovar el arbolito navideño justamente con adornos creados por uno mismo. Esa es la propuesta de Micaela Platero, una diseñadora gráfica que incursionó en la cerámica y sus técnicas, al punto que nunca más dejó de crear. Es más, hasta tiene el título de profesora universitaria y va por otro de capacitación laboral en cerámica para poder enseñar con todas las de la ley. Mientras tanto da talleres de dos clases para quienes quieran hacer sus íconos de Navidad. "Me apasiona tanto la cerámica que me encanta compartir todo lo que sé: técnicas de elaboración de objetos y utilitarios según diferentes tipos de decoración y esmaltado, pero en realidad debo reconocer que este trabajo de elaboración manual es una especie de terapia, que ayuda a distender las tensiones acumuladas en este año complicado, a dejar llevarse por lo emocional y a crear según los gustos de cada uno. A mí me encanta acompañar esos procesos", cuenta la ceramista que ya comenzó a hacer sus propios adornos para decorar su casa.



En sus talleres se puede aprender a realizar arbolitos, pesebres, angelitos y luminarias, en tan sólo dos jornadas intensivas (ver Manos a la obra). Lo que sigue es un Paso a Paso para crear un pino, una estrella y un pesebre, todo en cerámica.





Los talleres de "Navidad en cerámica' que dicta Micaela son martes, jueves y sábados (hasta el 19 de diciembre) 17:30 a 19. Se puede optar las jornadas según la disponibilidad de cada participante. Lo recomendable son dos clases: una para la elaboración de la pieza y otra para la terminación luego del horneado. Si bien se puede pagar por clase, la promoción de dos jornadas es de 950 pesos. Ese valor incluye los materiales y el uso del horno. Para más información contactarla al 2645253486, o en sus redes sociales como Morado Cerámica o el Taller de Miki o en el taller ubicado en Paraguay 235 (este). Para concurrir hay que respetar el protocolo por Covid-19, por lo tanto es fundamental tener turno reservado. No es un requisito tener conocimientos previos ni contar con herramientas. Y algo más: para quienes no se animan todavía a hacer las propias piezas, Micaela tiene stock de adornos para personalizar.

Pinito en cerámica



Técnica: Pellizco



Materiales: lienzo o tela, esponja, arcilla, barbotina (que es un trocito de arcilla disuelta en agua, con consistencia como si fuese crema), bombilla de plástico, cucharita, cuchillo. Poner el lienzo o tela sobre la mesa en la que se va a trabajar, para que la arcilla no se pegue a la superficie. Tomar una porción de arcilla y realizar una base circular, puede ser a mano o con un cortante. Tomar otra porción, del tamaño de una pelotita de tenis, y redondearla con las manos. Una vez que está bien lisa, amasarla en la mesa hasta lograr un cono del tamaño que permita la masa. Con la cuchara ahuecar el interior del cono (que será el arbolito), dejando una pared de un centímetro de espesor. Luego pasar la esponja húmeda por el interior para alisar. Realizar una estrella y colocarla en la punta, para ello, previamente hay que rallar o raspar con un cuchillo las partes a unir, colocar barbotina y apretar para que se unan. Dejar orear la pieza por media hora aproximadamente. Con ayuda de una bombilla, hacer o ahuecar pequeños círculos en el arbolito, a modo de adorno. Emprolijar con la esponja húmeda. Finalmente tapar con una bolsa sin apretar ni ajustar- y dejar secar por 2 días, para luego hornear. La pieza se puede pintar con acrílicos y pátinas.

Estrellita colgante



Técnica: Placa



Materiales: guías de madera (pueden ser de los cajones de verduras), palo de amasar, lienzo o tela, cortante de galletita, esponja, arcilla, bombilla de plástico o palito de brochette, tapa de una fibra de colores para texturizar, cinta de tela. Proteger la mesa o lugar de trabajo con un lienzo o tela para que la arcilla no se pegue. Utilizar las guías de madera para hacer un soporte en el que en el centro quedará la arcilla. Con un palo de amasar, trabajar el material: desde el medio hacia arriba, desde el medio hacia abajo, para lograr que la arcilla estire. Girar la estructura y seguir estirando. Una vez logrado el alto deseado, alisar la superficie con una esponja húmeda. Con un cortante de galletitas, dar forma de estrella. Con una bombilla o el palito de brochette hacer el agujerito por donde se pasará la cinta para colgar. Decorar la estrella con una tapa de fibra de colores, utilizando como si fuese un sello. Dejar secar, tapada la pieza con una bolsa, por dos días, Hornear. Se puede pintar con acrílicos y luego colocar la cinta de tela.

Pesebre



Técnica: Placa y pellizco



Materiales: guías de madera (de los cajones de verduras), palo de amasar, lienzo o tela, esponja, arcilla, bombilla de plástico o palito de brochette, tela con textura (puede ser una puntilla), papel o diario para usar de soporte para la arcilla. Proteger la base de trabajo con un lienzo o tela para evitar que se pegue la arcilla. Hacer con las guías de madera una base para la arcilla. Con el palo de amasar, trabajar el material, estirando hacia arriba y hacia abajo, desde el centro. Girar y continuar estirando.



Una vez logrado el alto deseado, alisar la superficie con una esponja húmeda. Poner la puntilla y pasar nuevamente el palo de amasar para imprimir la textura. Cortar una forma oval (que va a ser la vestidura de nuestra figura). Hacer una bolita proporcional al ovalo. Plegar el ovalo como si fuese una capa, ayudándose con el relleno de papel, que quedará en su interior. Dejar solo asomar, la bolita de arcilla (que será la cabeza del personaje). Sellar las uniones, raspando o rallando previamente las superficies con el cuchillo y aplicándole barbotina. Repetir el mismo procedimiento para las otras dos piezas, variando el tamaño y la textura de las vestimentas. Dejar secar tapado con una bolsa por 2 días, llevar a horno de cerámica.





