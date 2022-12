Crear ambiente navideño en nuestra casa es una de las tareas que nos ocupan en estos días, no debemos abandonar la ilusión de la esperanza. Más bien al contrario, ahora es todavía más importante encontrar el espíritu de las celebraciones navideñas. Por eso te proponemos decorar tu casa con plantas, flores frescas y naturales, aunque puedes dar detalles con objetos artificiales, para recuperar la esencia de lo auténtico.

La emoción de lo auténtico

Existe un motivo importante para elegir plantas y flores naturales para decorar aportan un frescor y una autenticidad difíciles de conseguir con ejemplares artificiales, si bien es cierto que existen modelos de gran realismo, fabricados con materiales de primera calidad.



Las especies naturales aportan algo esencial que difícilmente transmiten las plantas artificiales: despiertan emociones y sentimientos, aroma, textura y color. Son pequeños detalles que aportan valor y autenticidad a los ejemplares naturales.

Especies que son un acierto

El mundo vegetal ofrece un repertorio de plantas y flores adecuadas para decorar en Navidad. Dependiendo el arreglo, se recomienda elegir ejemplares resistentes, capaces de aguantar sin marchitarse. En cuanto al material verde hay diferentes variedades de pino, abeto, eucalipto, tuya, etc. También encontramos especies que identifican a la Navidad, como el acebo o el muérdago, son perfectas para componer guirnaldas, para colocar en un jarrón o para adornar la mesa de celebración.

Lo natural es tendencia

El año ha sido duro y difícil, pero si ha traído algo positivo ha sido la oportunidad de darnos cuenta de lo que realmente importa; el valor de las pequeñas cosas que nos hacen felices, y cuánto las echamos de menos si nos faltan. Por eso, en esta Navidad es una gran idea tratar de recuperar la esencia, lo auténtico. En materia de decoración es tendencia emplear elementos vegetales naturales y, sobre todo, hacerlo sin perder glamour. Triunfa la mezcla entre lo hogareño, lo silvestre y lo elegante: un mix que no falla. Es momento de crear hogar, pero sin perder de vista la naturaleza.

Llena tu casa de flores

Puede que la primavera sea la estación de las flores, pero eso no quiere decir que no triunfen en Navidad. De hecho, pocas cosas reúnen tanta belleza como un jarrón con flores de estación. Opta por las flores del momento, como margaritas, agapantos, lisianthus, etc.

La clásica flor de Navidad

La flor de Pascua hace su aparición, la Poinsetia, llega para traernos sus bellos colores, rojo y verde. Se trata de una planta muy especial que, además, es fácil de cultivar en interiores. Búscale un lugar luminoso, alejada del calor, riégala con moderación y disfruta de su esplendor.

Decorar la mesa de celebración

Sentarnos con nuestros seres queridos la noche de Navidad es un momento único y especial, no pueden faltar los detalles florales o vegetales que engalanen la mesa como merece la ocasión. Puedes optar por un centro de flores, creado a partir de elementos silvestres: ramas de acebo o muérdago, piñas, algunas flores y unos detalles ornamentales como velas o bolas de Navidad. Lo importante es que la decoración de la mesa refleje tu propio estilo.

Toma nota