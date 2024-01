La industria vitivinícola arrancó la vendimia, cómo casi todos los años, en enero en San Juan, fundamentalmente para las uvas de vinos varietales y avanza en un nuevo contexto político y macro económico con la idea de recuperar la tan añorada rentabilidad para el sector viñatero.



Sin lugar a dudas las políticas económicas, cambiarias, de comercio interior y exterior; la inflación y la sequía perfecta, causaron estragos en la última década en el sector vitícola, tanto nacional cómo provincial y con su mayor impacto en Mendoza y San Juan. Otras provincias, de las 20 productoras de uva, encontraron en el eno-gastro-turismo a pequeña escala las claves para crecer.



La ausencia de políticas provinciales activas en los últimos 10 años en los oasis sanjuaninos aceleraron la desaparición de viñedos y así lo reflejan los censos vitícolas del Instituto Nacional de Vitivinicultura INV-; que entre los años 2010 y 2022, arrojan los siguientes resultados:

*La superficie de vid de San Juan registrada al 31 de diciembre de 2022 alcanza las 41.279 ha distribuidas en 4.478 viñedos.



*Hay 2.315 hectáreas menos y 105 viñedos menos respecto a lo registrado en el año 2021.

*La superficie de vid y los viñedos han disminuido desde el año 2010 de 46.150 a 41.279. Esto significa una reducción de superficie de 5.948 hectáreas menos y una extinción de 751 viñedos.

*Estos valores significan un achicamiento del 12,6% en parrales y del 14,4% en cantidad de viñedos.



Solo basta recorrer el periurbano sanjuanino y la periferia rural para comprobar que los números quedaron cortos el año pasado y la realidad es aún más grave.

Según el INV, 'la tendencia indica que las propiedades son cada vez más grandes. El tamaño medio del viñedo en el año 1990 era de 5,1 hectáreas, en el año 2000 de 7,6 hectáreas, en el año 2010 de 9 hectáreas y en el año 2022 de 9,2 hectáreas'.

COSECHANDO

El 7 de diciembre del 2023 comenzaron las primeras cortas de racimos para consumo en fresco y también uva secada al sol en los parrales de Carpintería y Albardón.



Pero, para elaboración de vinos y dada la aguda crisis hídrica de los últimos 10 años en San Juan, algunas bodegas ya están moliendo y elaborando vinos, en muchos casos varietales a fin de evitar una prematura deshidratación del grano. Pequeñas partidas de calidad. Por ejemplo, Sauvignon Blanc de Quinto Cuartel el 11 de enero pasado.



Desde el Mogote, Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros de San Juan consultado por los precios del kilo de uva en esta vendimia indicó: 'Yo no estoy cosechando todavía. Pero, después del 20 de febrero próximo estimam



Y agregó, 'estimamos ese valor ya que el vino en góndola subió desde la cosecha anterior más del 300%. Con respecto al volumen yo creo que hay un poquito más que el año pasado. Pero no más de un 8 a 10%, porque hay zonas donde la helada hizo bastante daño y luego el Zonda en tiempo de floración y cuaje también', a esto se suman granizadas recientes en los pagos mendocinos.



Desde Pocito el ingeniero José Molina Usín, presidente de la Cámara Vitícola de San Juan, indicó: 'hasta ahora los precios de uva de mesa, se cumplió con las expectativas de entre $300 y 500 el kilogramo según variedad, calidad y semana de cosecha. La uva de pasa, según plazo de pago, va de $180 a 220 por kilogramo. En la uva de mosto y vino todavía no hay ofertas en firmes'.



Desde Carpintería el viñatero, licenciado en administración agraria y contador Ernesto Olivera Más indicó: 'Para la cosecha que ya está desarrollándose se espera aumento de la rentabilidad, debido a precios ajustados a la evolución tanto del dólar versus el peso y a la inflación. Ello ha favorecido por estabilidad o reglas claras una mejora comercial y, sobre todo, recuperación de puestos de trabajos'.



Se espera, "para el corto y mediano plazo, oportunidad de crecimiento en el comercio exterior, lo que llevaría a un precio real tanto de la uva, el mosto, la pasa y el vino', indicó el vicepresidente de Federación de Viñateros agregando: 'Hubieron operaciones, para fresco, entre $400 a $500 el kilogramo; los "paseros" estarían saliendo a ofrecer por arriba de $220 al corto plazo; y algunos cerrarían en dólares por el producto semi elaborado como pasa'. Respecto a las bodegas, 'se estarían conociendo en el futuro cercano, acompañando la inflación y la evaluación del peso respecto del dólar, hay expectativas hacia un $350 el kilogramo mínimo', finalizó el consultor de Labranza.



Finalmente desde 25 de Mayo el ingeniero Juan José Ramos, presidente de la Federación de Viñateros Independientes de San Juan indicó a Suplemento Verde de Diario de Cuyo: "adherimos a la tentativa de precios me enviada por dirigentes viñateros de Mendoza: U$S0,35 para la criolla mezcla, las blancas A a U$S0,82, blancas B U$S 0,43. Para las tinas A U$S 0,73 y las B U$S 0,50'.



Y agregó: "A pesar q ya estamos cosechando, aún no tenemos valores. Es muy difícil que alcancemos esta propuesta. Pero coincidimos en que el precio sea en dólar oficial y las cuotas actualizadas en dolar'.