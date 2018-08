Parte del equipo médico de Procrearte, Dr. Gastón Rey Valzacchi, Dr. Carlos Carrere, Dra. Liliana Blanco y Dr. Enrique Salama. Recibiendo la distinción donde el centro de medicina reproductiva fue galardonado por su gestión e innovación con el BID Century International Quality ERA Award.



Muchas parejas consultan sobre la posibilidad ser padres en la actualidad, es decir la cigüeña no solo viaja a París, sino también a los laboratorios, para recibir asesoramiento y ayuda profesional. Tanto hombres como mujeres se enfrentan a temores y dudas que con los avances en la medicina, hoy pareciera que todo se puede lograr y así lo explica el Dr. Carlos Carrere, director de Procrearte, de Buenos Aires.

1- ¿Cuál es la principal causa de infertilidad?



Dentro de las causas femeninas la reproducción asistida vino para resolver los problemas de comunicación entre el espermatozoide y el óvulo, el contacto entre uno y el otro, como eran las obstrucciones tubáricas; ese fue el inicio del fundamento de la fertilización in vitro. El óvulo quedaba de un lado y el espermatozoide del otro porque las trompas estaban obstruidas. Sin embargo, hoy con el avance de las técnicas asistidas y con los cambios sociales que hay, donde la mujer desea ser madre con más años y después de haberse desarrollado profesional y laboralmente, la mayor causa de consultas de procedimientos por reproducción es por fallas ováricas o por envejecimiento ovocitario.



2- ¿Cuáles son los avances sobre reproducción asistida?



La reproducción asistida en realidad es tal como el nombre lo dice como especialidad, alguien asiste a la reproducción. Hay reproducción asistida de baja complejidad, como es simplemente una inseminación, que es poner los espermatozoides en el útero el día que la mujer está ovulando o la fertilización, que es extraer los óvulos y junto a los espermatozoides ponerlos en un medio de cultivo y transferir el embrión ya formado. Ese inicio cuenta ya con 40 años porque el primer nacimiento por fertilización in vitro, fue en Londres en el año 1978. A partir de allí, muchos paradigmas han ido cambiando y muchos avances se han desarrollado, hoy uno tiene que pensar que hace 40 años era impensado que un hombre sin espermatozoides pudiera tener un hijo, hoy más del 50% de los hombres que no tienen espermatozoides se los puede recuperar desde el testículo, no los tienen eyaculados pero sí hay dentro del testículo y con ellos podemos formar un embrión y lograr un embarazo. También fue difícil de pensar hace 30 años atrás, cuando se desató la crisis del sida, que una pareja con sida pudiera tener un hijo, hoy lo pueden tener sin ningún riesgo y gracias a la reproducción asistida pueden evitar la transmisión vertical de la enfermedad. Era impensado además, hace 15 años atrás que una mujer pudiese guardar sus óvulos para el día de mañana tener un hijo cuando ella lo deseaba, hoy con las técnicas de identificación de óvulos una mujer puede programar su maternidad. Ella sabe que después de los 35 años el nivel de fertilidad va a decaer, de este modo puede guardar los óvulos y conservarlos hasta el momento que consolide su pareja y tener su hijo a los 40 años; hay muchos paradigmas que se rompieron. Otro avance es que se puede realizar un estudio genético en el embrioncito y saber que lo que va a transferir no tiene daño genético, que se esta transfiriendo un nene sano. Hoy se pueden hacer estudios genómicos en la pareja, que si esa pareja tiene el riesgo de trasmitir una mutación génica, ellos no la sufren pero la portan y a través de los estudios se puede evitar que esa enfermedad se trasmita a sus hijos.

Es decir, hubo en 40 años muchos avances, que hacen que la medicina reproductiva junto a otras especialidades fueran unas de las que más se desarrollaron, por eso el científico británico Robert Edwards, ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina 2010 por el desarrollo de la fertilización in vitro en los años 50', constituyendo un hito en la medicina moderna.

3- ¿Hacia dónde van las investigaciones científicas en relación a la fertilidad?



Creo que apuntan a un embrión único y sano, en la primera fecundación in vitro, habían muy pocos embarazos y nacimientos múltiples. Se embarazaba 1 de cada 10, 1 de cada 5, después y siempre con el riesgo de tener un embarazo múltiple. En cambio hoy la tasa de embarazo está casi en el 50%, 1 de cada 2 en cuestión de fertilización, no hay embarazos múltiples y la tendencia es a transferir un embrión sano. Esto ya se está logrando en Europa, debido a los presupuestos en salud que ellos manejan. En Argentina solo se da en las excepciones, pacientes que tienen antecedentes o que tienen alguna mutación; pero hacia futuro es transferir un solo embrión genéticamente sano, lo que va aumentar las posibilidades de embarazo.





4- Con estos avances podemos decir que el día de mañana, ¿habrá más o menos mujeres infértiles?



La infertilidad pasa por otro tema, estas son técnicas que sustituyen lo que la naturaleza no da. El nivel de fertilidad en la mujer como el del hombre a decaído en estos últimos 50 años. Siendo la causa de esto el medio ambiente, la droga, el tabaco, la contaminación ambiental, uso de un montón de comodidades que pueden producir daños génicos que los vamos viendo con el tiempo, por ejemplo el uso del microondas, tóxicos en el agua, etc., esto se va visualizando en décadas después. Es evidente que el nivel de fertilidad en la mujer como en el hombre han cambiado. En el caso del varón es más fácil demostrarlo porque los espermatozoides se eyaculan y uno puede ver que los espermogramas la media de los estudios de semen en la década del 40' o sea hace 80 años, era casi el doble de lo que es ahora, quiere decir que el hombre ha perdido la mitad o más de la mitad de sus espermatozoides en este siglo y la mujer también perdió reserva ovárica. Puedo decir que mi abuela se embarazo a los 45 años espontáneamente pero hoy esto no se da. De este modo la mujer va hacer menos fértil y el hombre igual. Esto lleva a que hayan más técnicas para solucionar la infertilidad del nuevo siglo.



5- ¿Las cobertura médicas en nuestro país cubren la reproducción asistida?



En el 2010 la provincia de Buenos Aires sacó la primera ley de fertilización in vitro y 3 años después lo sacó la Nación. En realidad, lo que cubren las obras sociales en Argentina, son los procedimientos básicos, cubre hasta 3 intentos por vida a una pareja para hacer una fertilización in vitro, que es una técnica de alta complejidad. Y, hasta 3 procedimientos por año, para realizar una técnica de baja complejidad. La salud va mejorando todos los años y avanzando con nuevas técnicas que obviamente no están contempladas en la ley y por lo tanto solo se puede acceder en forma privada. Pero el procedimiento base de la fertilización hoy está amparado por ley y las obras sociales lo cubren hasta 3 veces.





