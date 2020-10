Con el calor llega el uso de las prendas más livianas, entre ellas las musculosas, dejando expuesta esa zona del cuerpo que muchas veces dejamos de lado, pero también una de las más delicada y con la que menos cuidado tenemos.

En las axilas la piel es súper sensible y puede llegar a mancharse por distintos factores. Ante este panorama, lo primero que se hace es acudir a internet por recetas milagrosas que prometen el blanqueado que tanto anhelamos.

Pero, ¿qué lleva a que las axilas tomen ese color a veces molesto estéticamente?

La coloración oscura en las axilas puede darse por la multiplicación de células pigmentarias. Algunos de los motivos son inflamación por depilación con maquinita, cera o pinza de depilar; el roce permanente, sobre todo de aquellas prendas que tienen costura de nylon en esa zona; el uso de desodorantes con mucho perfume o un alto grado de alcohol; y también puede ser hormonal, en este caso la pigmentación es gradual y se puede solucionar.

Si googlean “remedios naturales para aclarar las axilas”, las propuestas son infinitas con distintos ingredientes como aceite de coco, bicarbonato, cáscaras de naranja, vinagre de manzana, aloe vera, agua de rosas, limón, papas, pepino, perejil, entre otros. Algunos sugieren su aplicación una vez a la semana, otros tres veces. Todos prometen lo mismo, el blanqueado en esa zona.

¿Esta promesa es real?

No todo lo que aparece en internet es de fiar. Muchas veces se desconoce la fuente original o el sustento científico detrás de una “receta natural”. Si bien hay ingredientes naturales son más amables que otros, si no se realiza la consulta médica como corresponde, los daños provocados en la piel pueden ser irreversibles.

Verónica Godoy, médica dermatóloga, afirma que no es recomendable desde el punto de vista médico ninguna de estas recetas naturales, ya que muchas de ellas resultan ser tan agresivas con la piel que no solo no van a blanquear la axila, sino que se provocará un daño mayor.

La recomendación es acudir al dermatólogo de confianza, quien analizará el grado de pigmentación y de traumatismo en la zona. Una vez realizado el diagnóstico, si la piel lo permite, se realizará un peeling para el aclarado, que se mantendrá con cremas recetadas.

En pieles más oscuras o dañas por el uso excesivo de remedios naturales, el aclarado es mucho más difícil. La exfoliación en esa zona del cuerpo está contraindicada.

Sería maravilloso que existieran mezclas milagrosas o mágicas que pudieran ayudar a mejorar el aspecto estético de manera rápida, eficiente y con ingredientes que tenemos en casa. Seguro algunas hay, pero, antes de “meter la pata”, hay que acudir al profesional que entiende sobre el tema, realizar un diagnóstico y en la consulta, preguntar qué alternativas se pueden usar.

No todo lo que hay en internet es lo que parece y el remedio podría ser peor que la enfermedad.

