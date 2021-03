Más que una golosina, un postre

Los primeros Huevos de Pascua que hizo sola Maru De Oro -nobleza obliga decir que antes, de pequeña, los había preparado bajo las órdenes y consejos que le daba su mamá- fue por mero entretenimiento. Como a muchos les pasó el año pasado, en pleno confinamiento por el Coronavirus, la cocina fue una vía de escape y diversión. Es que claro con la agencia de turismo familiar paralizada y sin mayores alternativas laborales para hacer, Semana Santa del 2020 la encontró incursionando en nuevas preparaciones y rescatando los moldes que habían quedado olvidados en lo de Emilia, su mamá. Su novio fue el encargado de comprar el chocolate y ella dedicó varias horas a replicar lo que había visto en distintos tutoriales. Al final, los huevos de chocolate quedaron tan apetecibles que, los resultados en fotos, los subió a su Instagram y esa fue una verdadera ventana para que muchos se tentaran y empezaran a consultarle si vendía. Aquella vez, hizo para terceros pero no muchos porque no tenía los insumos necesarios. Por eso, quedaron muchas promesas y personas con ganas de probarlos.



Con ese antecedente exitoso, este año decidió retomar la iniciativa pero prepararse para ello: adquirió algunos ingredientes claves, armó cajas de cartón a la que le adosó una cucharita de bambú biodegradable y fundamentalmente se asoció con a su hermana María Lourdes y su cuñada Guadalupe Adaro (que tiene una repostería y por ende mucha experiencia) para cumplir las expectativas. Entre las tres perfeccionaron el producto y definieron tres propuestas de huevos rellenos: el Cookie (con base de galletitas Oreo), un Chocotorta y el Nukit (con relleno de Nutela y chocolates Kit Kat). Los hacen en dos medidas de 15 (pesa 250 gramos) y de 18 centímetros (pesa 500 gramos y es para compartir entre 3 y 4 personas). El más pequeño cuesta 450 pesos y el más grande 700 pesos, aunque hay un combo que propone dos huevos pequeños por 800 pesos. Si se compran 3, el delivery es gratis, si no cuesta 70 pesos.



"Como son huevos rellenos sirven para postre o para una merienda compartida. Es una opción diferente que tiene muchos seguidores porque es una invitación al deleite en familia o más de una persona", cuenta Maru, quien tomará pedidos en el 264-4670786 hasta este miércoles 31 de marzo.







Juego chocolatoso

Wanda Soria ha hecho de todo con chocolate: desde escudos de fútbol hasta tacos aguja y flores de chocolate, sin dejar de lado sus famosas cajitas de chocolate que contienen más chocolate en forma de bomboncitos o Huevitos de Pascuas en miniatura. En su afán por seguir innovando, siempre con el mismo ingrediente, ha incursionado tantos modelos como su imaginación lo permite. Sin embargo, las restricciones impuestas por la amenaza de la pandemia, fueron un aliciente para pensar en productos distintos, incorporando envoltorios que los realzaran. Así es como se le ocurrió ofrecer, además de los huevos de chocolate tradicionales, otros que pudiesen servir para jugar. Es más que pudiesen servir para jugar, sin fecha de vencimiento.



"Uno siempre apela a las cosas que marcaron su infancia. Y en la cuarentena, los niños han estado tanto tiempo encerrados y se han cansado tanto de las computadoras y los teléfonos celulares, que recordando los juegos de mi niñez, me dije por qué no adaptarlos, renovados para las Pascuas. Por eso se me ocurrió hacer una caja con un dinosaurio para recortar y poner de pie, que puede servir de decoración, para hacer un sticker o para hacer animaciones. Esa caja trae media docena de huevos decorados como si fuesen huevos de dinosaurios. Hay otras cajas de mini huevos con la imagen de la típica muñeca y la vestimenta para recortar y vestir. Otras vienen con rompecabezas e inclusive hasta se pueden adaptar a la edad de quien reciba ese regalo", cuenta sobre las opciones que su marca Arte en Chocolate tiene para ofrecer por estos días.



En realidad, su variedad es amplia. De hecho, los huevos de chocolate tienen un precio entre los 60 y hasta los 3500 pesos (llegan a pesar hasta 1 kilo y medio), dependiendo del peso, del relleno (con confites y pequeños Huevos de Pascua los más sencillos y con bombones y frutas secas bañadas en chocolate los mas caros) y hasta la personalización que se pida (nombres, flores de chocolate, etc etc). Se encargan por Whatsapp al 264-5443459, con tres días de anticipación. Hace envíos a domicilio y recibe pagos online. Ella es una experta en el tema: hace 15 años que comenzó -una vez recibida en la Universidad Católica y habiendo hecho sus prácticas en diferentes restaurantes- con bombones, alfajores y cascadas de chocolate. Tanto que recibe pedidos de todo el país de quienes quieren hacer un presente, por medio de un rico chocolate.







Tentación diseñada

Ana María Silva y su hermana Mónica están vinculadas laboralmente al Diseño Gráfico. Por ende, los productos que hacen bajo la marca de Amo.Creaciones, tienen inevitablemente su sello profesional. Claro que no sólo entran por los ojos, sino porque son verdaderas delicias. De hecho, basta ver su catálogo de Huevos de Pascua, para tentarse.



Estas emprendedoras están convencidas que toda celebración es una gran excusa para darse un gusto. Por eso empezaron a hacer regalitos personalizados y diferentes para el Día del Niño, del Maestro, de la Madre, Reyes y desde hace unos pocos años, para Pascuas. Sin tener mayores conocimientos de gastronomía ni del manejo del chocolate, empezaron a investigar y a probar productos que, pronto, ganaron seguidores. De hecho, viendo tutoriales y apelando a la creatividad idearon los Huevos de Pascua con base didáctica. ¿De qué se trata esta propuesta con un nombre tan intrigante? Ana María explica que es un clásico huevo de chocolate relleno con confites de chocolate y mini huevitos de chocolate con leche, que mide 15 centímetros, pero cuya base no es un simple cartón o vasito de plástico para que se mantenga parado, sino que es un maravilloso caleidoscopio hecho en origami, el arte chino de doblar y pegar papeles para obtener diferentes figuras, casi esculturas de papel. "Obviamente estos caleidoscopios son un detalle que se pueden personalizar con fotos, dibujos e inclusive imágenes de superhéroes, unicornios o lo que cada uno quiera. Lo mejor es que sirve para pasarse horas jugando, tanto grandes como chicos, una vez que se devoraron la golosina de Pascuas", cuenta.

Esta golosina super original tiene un valor de 700 pesos.

Hay otras alternativas que propone el dúo como el Chocomensaje, que no son ni más ni menos que frases armadas con letras de chocolate con leche. Por ejemplo, desear un Felices Pascuas en chocolate y con una cajita decorada cuesta $350. Otra de sus opciones es una paleta de un simpático conejito, una opción económica pero visualmente muy atractiva y deliciosa porque es a base de una galleta Oreo bañada en chocolate con leche decorada. Cuesta 150 pesos.



Todo lo venden por encargue, a los teléfonos 264-4166109 y 264-4522848 y en el Instagram Amo.creaciones.

Fotos: colaboración