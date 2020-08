Mauricio Ballato y los secretos de su parrilla y el horno de leña

A fuego lento



El lunes 27 de julio, fue el día que oficialmente Mauricio Ballato estrenó su canal de YouTube. Hacía un tiempo que venía preparando cada receta, cada presentación de un plato, hasta que este día por fin las subió a la máxima plataforma de videos. Y esto fue un antes y un después en su carrera que tiene mucha exposición en redes sociales y en la televisión (ya que participa todos los lunes en el programa de cocina A la carta por canal 5 Telesol). Es que este soporte virtual es, a juzgar por este amante de los fuegos, el más completo de todos los sitios web: para él no tiene límites, no le impone tiempos y puede ser visto por tantas personas como les interese, las veces que quieran.



Para el público, también tiene un atractivo especial. Es que Mauricio Ballato, sin haber pasado ni por escuelas de cocina ni otro tipo de capacitación formal, se ha especializado probando y probando en todo lo relativo a fuegos. Por ende en su canal concentrará preparaciones de todo tipo a la parrilla y al horno de leña.



'La idea de sumar el canal de YouTube fue poder expandirse más en las redes sociales y mostrar más en detalle cada receta que realizo. YouTube te da un amplio margen de tiempo y eso me viene bárbaro para poder explayarme mejor en las recetas'', dice Mauricio y tiene razón ya que lo suyo no son preparaciones de un abrir y cerrar de ojos. Llevan su tiempo hasta que el fuego hace lo suyo con carnes y con los vegetales.



En su canal -que se lo encuentra ingresando a YouTube y luego en el buscador con su nombre y apellido, que a estas alturas se han convertido en su marca- el chef decidió mostrar todo el material que tiene armado. Inclusive no sólo recetas sino además compartir momentos de los cursos que el mismo dicta. Hasta ahora y con tan solo una receta a la vista, la de la Cordereta (un costillar de cordero relleno) ya logró 25 suscriptores, 130 visualizaciones y algunos comentarios auspiciosos.



Este espacio está destinado a todos, desde los curiosos, los que están incursionando en la cocina, los asadores más experimentados y los más atrevidos que quieren probar algo distinto, hecho por sus manos. 'Obviamente cada preparación tiene su grado de complejidad y esto quedará a la osadía de cada asador. Lo que sí puedo asegurar es que todos pueden hacer cada receta'', asegura este experto que sueña con llegar como referente de los fuegos a más personas no sólo de San Juan sino del país y por qué no del mundo.



Los videos de no más de dos minutos -que los realiza con la ayuda técnica de Javier Baragaño y Lautaro Borges- son muy interesantes. Solo tienen música e imágenes y así busca diferenciarse del resto de los colegas. Las explicaciones están escritas y aunque el cocinero no hable, no tiene problemas en que lo contacten sus seguidores para salvar dudas e inquietudes. Las tomas son en plano corto, en los que sólo se ve su mano trabajando y muchas llamas y brasas y mucha carne jugosa que tienta desde la pantalla, son filmados en su casa, donde ha montado un parrillero puertas adentro y otro afuera. También aprovecha para hacer material cuando hace salidas cortas por diferentes paisajes de San Juan, ahora que está permitido el turismo interno. Cuando puede prepara 3 ó 4 recetas, las que quedan listas para editar. Claro que eso le lleva horas y horas de trabajo. Según adelanta Ballato, ya tiene listos para subir otros videos, ya que se ha propuesto renovar el material una o dos veces por semana. Unas pamplonas de pollo y de carne vacuna, un T-bone, riñones de vaca envueltos en grasa y un ojo de bife serás las próximas.



Ballato comenzó cocinando por ser el degustador oficial y chef amateur de la familia y de su grupo de amigos. Tanto lo consideraban por su buena mano sus allegados que fueron los que lo incentivaron a participar en el Primer Concurso del Asador Sanjuanino. No lo dudó, participó y ganó. El premio fue viajar a Viale, en la provincia de Entre Ríos, dónde se realiza la Fiesta Nacional del asado con cuero. Allí conoció a mucha gente, entre otros a su amigo y socio en 'Asado por Maestros'', Lucas Larran, mentor del programa 'Maestro del asado'' junto al famoso Christian Petersen.



De la mano de Larran y de sus propios intereses fue creciendo en este metié que pasó a ser una nueva veta laboral -además trabaja en la empresa constructora familiar-. Da cursos (actualmente ha retomado con sus clases de los miércoles para 6 personas y siguiendo un protocolo) y cocina para encuentros pequeños para poder dar el servicio que a él le gusta. Ahora quiere conquistar la mayor plataforma virtual de videos.







Por Paulina Rotman y Myriam Pérez

Fotos: Mauricio Ballato y Angel Vera