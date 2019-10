Pensar en un viaje que permita conocer lugares bellos, cargados de historia, repletos de arte, y en el que además se pueda aprender el idioma, es igual a pensar en una experiencia única de esparcimiento y aprendizaje. Afortunadamente esto puede convertirse en una realidad gracias a una propuesta que cada año prepara Laura Serafino, Licenciada en Alimentos y profesora de italiano, con personas que van de vacaciones de estudio a ese país.

Desde hace 9 años organiza grupos que se suman con la intención de aprender y disfrutar sin importar la edad. De hecho han viajado chicos de 9 años junto a sus padres, adultos de hasta 80 años y familias que no quieren perder esta oportunidad. Ni hablar de los jóvenes y adolescentes que hacen punta en este tipo de oportunidades.



Este año el sueño comienza el 29 de diciembre para aprovechar cinco días en Roma y luego cuatro semanas de estudio y excursiones a los lugares más representativos y bellos de la península.



"Empecé casi de casualidad en esta actividad. Fue el día que me encontré con una señora que había conocido la Scuola Di Italiano Dante Alighieri desde donde vino un profesor a visitar la provincia y ofrecer el paquete Vacanze Studio. Ella me encomendó buscarlo y trasladarlo. Fue precisamente en una charla que él hizo para contar de que se trataba esta propuesta cuando me enamoré del proyecto. Me pareció fantástico, tanto que decidí que tenía que ir y a los pocos meses viajé con un grupo pequeño de alumnos. Así conocí el lugar, la gente, el curso, y quedé maravillada con la organización. Me asocié a la idea, y comencé a viajar una vez al año, salvo el año pasado que hice dos viajes con grupos diferentes, uno en julio y otro en enero", indica María Laura.



El plan incluye cuatro semanas, pero ella agregó una más para conocer Roma en profundidad.

"Ellos brindan alojamiento en el predio del Campus L"Infinito de la escuela, curso de italiano y excursiones durante las cuatro semanas del plan. A eso le agregué todas las salidas, incluidas las que ellos llaman extra y sumé días en Roma porque incluía una sola jornada en esa ciudad y es muy poco para conocerla. Allí nos hospedamos en una moderna residencia universitaria en el Barrio EUR, muy bien ubicada para trasladarse a los puntos más importantes", indica la profesora que a su vez se encarga de guiar las excursiones, con excepción del Coliseo y El Vaticano donde cuentan con guías del lugar.



Una vez terminado ese paseo, un vehículo de la Scuola Dante Alighieri, busca al grupo de sanjuaninos para trasladarlos a Recanati, en la zona de Marche, una ciudad medieval ubicada en las laderas de los Apeninos y muy cerca del mar. Allí se dictan las clases de lunes a viernes y se intercalan con distintas actividades como excursiones y una cena internacional en la que los estudiantes de cada país preparan sus platos típicos. "Hay que pensar que en el mes son unas 150 personas de diferentes lugares del mundo que van a realizar esta experiencia", agrega.

Desde San Juan viajan en promedio unas 30 a 35 personas, aunque hasta el momento el grupo de este año es menor dada la situación actual del país.



Otra de las características de este viaje es que puede hacerlo cualquier persona aún cuando no tenga ningún conocimiento de italiano, u otros muy avanzados que quieren perfeccionarse ya que cada uno toma las clases de acuerdo al nivel de conocimiento. Esto ha llevado a que varios optaron por viajar en más de una oportunidad.



Las visitas guiadas incluyen Florencia, Venecia, Verona, Pisa, Bologna, Siena, entre otras.



Las personas interesadas para el próximo viaje que comienza el 29 de diciembre y se extiende hasta el 2 de febrero es posible hacerlo y no perderse la oportunidad de esta exquisita experiencia cultural.

Datos



Teléfono: 264 5 040694

E-mail: [email protected]

FB: Laura Serafino Vacanze Studio

Precio: 2000 Euros, estadía y excursiones. No incluye pasaje que comercializa la empresa Puerto del Sol.