Esta textura se ha posicionado en las pasarelas internacionales como una de las tendencias más importantes de la temporada. Ahora, con la llegada del nuevo recorrido de Fashion Weeks son las insiders del street style las que han confirmado este atemporal tejido como uno de los must have del otoño.



Cuando los grandes nombres de la industria de la moda repiten una misma fórmula no cabe duda que se avecina una tendencia, pero son las calles las que tienen el poder de decidir si es digna de cuajar e inundar los estilismos. A esto se le suma que se trata de una tendencia que celebrities como Bella Hadid han convertido esta textura en su favorita para la temporada, llegándola a lucir en infinidad de ocasiones y en diferentes formas.



Hablamos precisamente del cuero o mejor dicho ecocuero, un tejido atemporal que corona las chaquetas de entretiempo, que salva los looks cuando uno no sabe qué abrigo ponerse encima y, por supuesto, que cuenta con un sabor rockero y aire setentero del que es imposible no enamorarse.



Toma nota de las propuestas de las pasarelas internacionales y por supuesto, de cómo lo llevan las insiders del street style.





Bella Hadid

La modelo es la mejor embajadora de la moda que es tendencia y es que la está luciendo sin parar. En este look demuestra como combinar de manera magistral un total look denim con un blazer de cuero negro.



En mono utility

Una de las prendas más socorridas que además tendrá un toque más formal y diferente con este maleable tejido.







Pantalón y crop top

La influencer Leonie Hanne luce unos pantalones de cuero con cropped top a juego y americana blanca. Aporta el toque de color con los accesorios en color azul.





La cazadora

El cuero brillante, efecto vinilo, también es todo un must.



Pantalón

Una de las prendas más socorridas y fáciles de llevar de esta tendencia son los pantalones negros de cuero. Los leggings efecto piel son un gran clásico que vuelve esta temporada para que los incluyas en tus propuestas más casuals.



Abrigo

Abrigo de cuero estilo gabardina en color camel con accesorios en color negro, imposible un minimalismo tan efectivo como este.



Vestido camisero

Un vestido camisero siempre es perfecto para llevar con una cazadora vaquera y tu calzado favorito del otoño.





Faldas

Las faldas midi son la mejor opción del momento. Como buena it girl, la neoyorquina Olivia Palermo, no ha podido resistirse a esta tendencia. Durante la Fashion Week de Nueva York optó por una falda midi negra que combinó en clave minimal con una blusa blanca. Las plisadas de la temporada anterior continúan a paso firme.



Con flecos

Botas cowboy y flecos casan perfectamente con la tendencia cuero, en este caso la mini o el short de cuero son una buena opción.





El cuero este Otoño/Invierno se lleva en tres colores diferentes: negro, marrón, camel, verde y granate.