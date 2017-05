Nadia Muzyca



"Comencé a estudiar danza desde muy pequeña. A los 9 años entré al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Es aquí cuando comienza una etapa importante en mi vida, siendo tan chiquita, descubrí que mi profesión era ser bailarina. No tenía duda y aspiraba a ocupar el primer lugar en el Teatro Colón. Este era mi sueño y meta por cumplir teniendo tan corta edad.



Mi vida profesional empieza a los 14 años con Julio Bocca, Él me convoca para su 'Ballet Argentino', viví experiencias únicas haciendo giras por los cinco continentes. A los 15 años, me designa su partenaire para la obra 'Pulsaciones' del coreógrafo Vittorio Biagi. Luego realizamos giras por New York y en Rusia, con la misma obra.



Recorrer teatros maravillosos y descubrir lo que significaba ser profesional, era parte de mi sueño de pequeña.

Cuando estaba en la escuela del teatro aprendí lo que es ser una profesional: desde peinarme, maquillarme, estar en escena y vivir el training de giras intensas. La más larga duró tres meses. Pero, yo fascinada y muy feliz, mis padres me firmaron un permiso porque era menor para viajar por todo el mundo. Tuve la posibilidad de contratos en el exterior, como España, pero en mi corazón llevaba mi querido y maravilloso Teatro Colón.



Estuve seis años en el 'Teatro Argentino de la Plata', donde fueron mis primeros roles de protagónicos en ballet completos. Esto fue importante en mi carrera profesional. Mi primer protagónico fue en el ballet de 'Giselle', donde hice la obra completa. Pero aún estando en ese teatro, yo insistía con mi meta: el Colón. Y en cuanto tuve la oportunidad de una audición, no lo dude.



Entré a la compañía en el año 2012, luego de mi licencia por maternidad. Casi sin pensar ya bailaba como solista y primera bailarina. Realicé el ballet 'Carmen' como protagonista e inmediatamente me llegó el contrato de primera bailarina. Hasta el día de hoy sigo teniendo este título que me da mucha felicidad porque siempre fue mi sueño quedarme en argentina y ser primera bailarina del Colón.



Ahora estoy ensayando en el Colón el rol protagónico de Odette/Odile en 'El lago de los cisnes', cuya función es a fines de junio, muy contenta y con mucho trabajo de ensayos y también doy clases de danza en mi estudio de danzas en Quilmas; a su vez programando los seminarios que doy por el interior del país.



En San Juan estaré bailando para EL Cascanueces con compañero y partenaire Federico Fernández. Yo sería 'el Hada de Azúcar', es un pas de deux, hermoso con música bella, lo disfruto mucho cuando lo bailo. Es mi segunda vez en el Teatro del Bicentenario, el año pasado baile el Lago de los Cisnes junto a Juan Pablo Ledo.

Estoy muy contenta de poder volver a ese maravilloso teatro y compartir escenario con muchos talentos sanjuaninos que tienen tantas ilusiones y la verdad que para ellos también es una oportunidad poder estar en una producción tan grande y siempre salir a escena es para festejar. La vez pasada traje recuerdos hermosos de los sanjuaninos".





Federico Sergio Fernández





"Mi carrera profesionalmente comenzó a los 14 años con el 'Ballet sub - 16' de Julio Bocca y con el 'Ballet Argentino', también de Bocca. Luego pase por el 'Ballet Concierto' y a los 17 años ingrese al 'Teatro Argentino de La Plata' y ese fin de año al 'Ballet del Teatro Colón', cumpliendo este año 13 años en la compañía.



Bailé en diferentes galas nacionales e internacionales y estuve invitado a participar en varias compañías, como las de 'Cisne Negro' de Sao Paulo, Municipal de Río de Janeiro, Teresa Carreño en Caracas, Ballet Nacional Argentino entre otros.



Mi primer ensayo en el Colón como primer bailarín fue a mis 17 o 18 años, si bien baile algunas cosas del cuerpo de baile ya desde mi ingreso subí al escenario como solista y primer bailarín. En el 2012, bajo la dirección de Segni, otorgó categorías por contrato y así fue como ascendí oficialmente a primer bailarín. Luego Maximiliano Guerra mantuvo esos contratos solo un año y ahora Paloma Herrera nos volvió a otorgar el lugar

Con Nadia Muzyca bailaré en San Juan, una obra clásica maravillosa en su versión completa y con coreografía y puesta de Lidia Segni. Nadia es mi colega, amiga y partenaire hace más de 10 años.



Será la primera vez que baile en el Teatro del Bicentenario, a pesar que he bailado en varias oportunidades en su provincia. El nuevo teatro es un lujo y orgullo de gestión. Es un placer poder pisar ese escenario y bailar esta obra que tantas veces realizamos junto a Nadia, pero esta vez en ese maravilloso teatro sanjuanino".