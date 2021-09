Las manchas en la ropa siempre generan dolores de cabeza, y las de aceite son quizás de las que más se producen ya la vez las más complicadas de quitarlas, en especial cuando ya ha pasado algún tiempo.

¿Te has manchado con aceite y no sabes de qué modo quitar la mancha? No te preocupes, ya que hay distintos trucos que se pueden implementar para quitar hasta las manchas más difíciles.

Utilizar productos específicos

En el mercado hay una amplia gama de productos específicos para quitar las manchas de aceite o de grasa en la ropa. Estos productos actúan directamente sobre la mancha, pero para que sea efectivo se debe aplicar tal cual marcan las instrucciones.

El bicarbonato infaltable

Si la mancha de aceite no es muy grande, se puede aplicar bicarbonato en la zona para que absorba la mayor cantidad de aceite posible. Con ayuda de una cuchara presiona sobre la tela y espera unos minutos.

Pasado ese tiempo agrega un poco de jabón líquido y agua sobre el bicarbonato. Frota con suavidad hasta que haga espuma y con ayuda de un cepillo realizando movimientos circulares repasar la zona. Por último, lava la prenda como lo realizas cotidianamente. Si la mancha persiste, realizar nuevamente el procedimiento.

Detergente, no solo para la vajilla

Para manchas de aceite más grandes o resistentes puedes implementar el uso de detergente de cocina, ya que este producto en sí es desengrasante. También es ideal para manchas viejas.

Similar al proceso anterior, colocar unas gotas de detergente sobre la mancha y dejar reposar por varias horas. Lo ideal sería que sea durante toda la noche, para que se absorba bien la mancha y separe la grasa del tejido. Luego lava la prenda, y si quieres mayor seguridad, puedes aplicar jabón líquido o en polvo sobre la mancha antes de lavarla.

¡Chau manchas con alcohol!

Alcohol de 90 grados o más es otro de los trucos que puedes implementar para eliminar manchas resistentes. Solo debes aplicar unas gotas de alcohol sobre la mancha y dejar de reposar algunos minutos, no más de 5.

Pasado ese tiempo, colocar la prenda en remojo con agua tibia y jabón en polvo o líquido durante unos 10 minutos, frotando suavemente. Si la mancha continua, reitera el procedimiento, sin olvidar utilizar guantes.

Una combinación ideal: sal + jabón en polvo

Para manchas difíciles combina jabón en polvo y sal. Para que este método funcione, primero debes aplicar la sal sobre la mancha, inmediatamente la percibas. Espera que reposo por unos minutos y lava la prenda con jabón en polvo y con el agua a máxima temperatura.

Importante a tener en cuenta