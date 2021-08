Fotos. Gentileza Marianela Fiol



Hasta hace apenas un par de semanas, pensar que un bonito tráiler podría llegar a cualquier lugar de la provincia -y por qué no del país-, repleto de cosas de diseño que van desde una súper cartuchera XL hasta originales piezas de bijouterie impresa en 3D, parecía un sueño. Hoy es una realidad gracias a Marianela Fiol, quien decidió construir un coqueto Gift Trailer, ploteado en tonos pasteles, que ofrece artículos de diseños propios, de otros emprendedores de Albardón y un par de marcas reconocidas a nivel nacional.



Es un amplio espacio sobre ruedas -de 4 metros por dos y medio-, hecho totalmente en San Juan, que es tirado por una camioneta para llegar hasta cualquier punto de la provincia y ofrecer propuestas modernas e innovadoras. Se puede decir que el inicio de esta historia fue hace tres años cuando Marian (como le dicen sus amigos y familiares) comenzó un microemprendimiento -Pequeños Sueños-, dedicado a la sublimación de diferentes productos con diseños propios, y de otros diseñadores que solicitaban el servicio. "En aquel momento comencé sublimando tazas, jarritos y otras cositas. Al poco tiempo incorporamos cartucheras XL que ahora son como nuestra marca registrada porque la gente las elige mucho y tienen múltiples usos, todas con diseños propios. Luego llegaron las notebooks, la bijouterie, y así seguimos sumando", cuenta Marianela.

Su familia jugó un papel muy importante ya que su papá Ariel Fiol fue su colaborador directo al momento de opinar y hacer cosas sobre lo que luego sería el tráiler, cuya construcción comenzó en diciembre del 2020 y terminó en junio de este año. Valentina Fiol y Belén Montilla son otros dos pilares fundamentales a la hora de aportar ideas y trabajo, al igual que Graciela Arias la modista dedicada a la producción de todos los diseños en tela.



Actualmente ofrece objetos en polímero, cerámica y diferentes textiles, ideales para cumplir los sueños de los compradores como para hacer originales regalos.



Marianela, sin duda es multifacética. Por un lado está a un paso de recibirse de diseñadora gráfica, es bailarina -forma parte de la compañía Cuerpos y da clases en el Instituto de Danzas MB- , y además ama viajar. Esto fue sin duda el detonante para que ella no quisiera quedarse en un negocio estático y tradicional porque su sueño es rodar por las rutas argentinas para llevar sus obras y la de los emprendedores locales que se quieran sumar.



"La idea surgió porque yo quería instalar un negocio pero no me gustaba la idea de estar siempre en el mismo lugar, prefiero salir. Así fue que me puse a indagar en otros lugares del mundo y todo lo que encontraba estaba vinculado a los Food Trucks. Miré mucho que pasaba en Estados Unidos y Europa y lo más parecido que encontré fueron los camiones de comidas que son muy conocidos. La única movida más cercana era la de los FashionTrucks que son camiones convertidos en boutiques. Luego encontré uno de moda en Rosario, pero nada rodante que ofrezca objetos de diseño. Así fue que con ayuda de mi papá, mi hermana y Belén comenzamos a hacerlo realidad", relata.



Claro que la parte legal era otro de los puntos a tener en cuenta ya que cada municipio solicita permisos especiales para el uso de la vía pública, por lo que en Albardón se lanzó a la venta con el tráiler instalado en un terreno de una familia amiga ubicado en calle Sarmiento e Independencia.

Para conocer su itinerario hay que chequear semanalmente sus redes sociales (Pequeños Sueños). Allí anunciarán cada nuevo destino elegido para llegar con sus diseños y los de otros colegas.



"Hay una realidad que indica que los diseñadores locales no tenemos un lugar para mostrar y vender nuestras cosas, por eso es que yo quiero seguir sumando gente dedicada a hacer objetos originales", agrega.



En la actualidad cuenta con botellas para tomar agua, jarritos, vasos, chops, todo en polímero con estampados propios. En textiles la propuesta pasa por las cartucheras XL para múltiples usos, porta notebooks, remeras estampadas y también objetos en cerámica de otros productores albardoneros a los que en un par de semana se sumarán los de Belén Montilla.



La bijouterie merece un párrafo aparte ya que todos son diseño de Marianela hechos en 3 D -dijes y aros-, que se destacan por su originalidad y los tonos pasteles que predominan en todas sus obras, inclusive en el ploteado del tráiler.



Pequeños sueños es la marca que eligió hace tiempo para iniciar esta original manera de crear objetos y de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Ella sabe que es una ruta que inició y que en cada lugar habrá que lidiar con la normativa municipal o provincial para poder detenerse a ofrecer sus cosas, un detalle que será menor comparado con el ímpetu de salir a rodar con sus obras de autor y la de sus pares que se quieran sumar.



DATO

>> Contacto en redes: Pequeños sueños

>> Whatsapp: 264 44 6128

Este domingo el tráiler estará en calle Sarmiento e Independencia, Albardón, de 10 a 13,30.