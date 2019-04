Hay sitios en el mundo que son parte de un sueño. Que lo anhelan los grandes, que lo añoran los chicos. Eso es, sin lugar a dudas, Disney y sus alrededores, el sitio emblemático para celebrar un momento especial de la vida, como son los 15 años.



Pero para la familia Saidel es mucho más que un sueño. Es el viaje que, de algún modo, da identidad a su empresa de turismo, ya que con el itinerario por los famosos parques de Orlando que están por hacer -el próximo contingente de quinceañeras saldrá en menos de 3 meses- cumplirán 45 años de ser el motor para hacer realidad las ilusiones en este mágico destino.



Es por eso y en miras a empezar a armar el viaje que tendrá fecha de partida en julio del 2020, que desde esta agencia de turismo dan algunos indicios para que este itinerario sea único. 'No hay otra salida igual para nosotros. No es un viaje de egresados ni hay otro viaje igual. Es algo soñado. Ir a Disney con quinceañeras es parte de nuestra historia. Por eso nos interesa que sean no solo las chicas las que se entusiasmen. Sino que los papás puedan evaluar la calidad del producto que les estamos ofreciendo, en cuánto al compromiso empresarial, la trayectoria y la experiencia con grupos'', cuenta Carolina, segunda generación de los Saidel en encarar la aventura de recorrer los parques que más hicieron famoso al ratón Mickey y todos los personajes creados por Walt Disney.



Vale aclarar que ella no va sola al frente de los contingentes y como responsable del grupo que llega a Orlando y recorre varias ciudades estadounidenses. Es que además del equipo profesional que la acompaña, van sus padres Saúl y Liliana, los iniciadores de esta iniciativa a nivel local y desde hace algunos años, también su hija Lucía Pastor Saidel.



'Nos enorgullece decir que así como nosotros como empresa fuimos incorporando nuevas generaciones que se hacen cargo de acompañar, guiar y hacer disfrutar a las chicas; también somos la única empresa en San Juan que a esta altura de las circunstancias está llevando las segundas generaciones de viajeras: ya fueron las mamás, ahora van sus hijas. Eso habla de nuestro trabajo. Y nos hace muy felices que nos vuelvan a elegir para un regalo tan especial como es Disney'', explica la empresaria quien abre las puertas a las adolescentes y sus padres para una reunión informativa para conocer todos los alcances de viaje que tendrá lugar el año próximo para ir conformando el grupo (ver Para saber más).



Si bien las propuestas que ofrecen son tanto para varones como para mujeres, las chicas son mayoría en los contingentes. Por supuesto que el objetivo del viaje es recorrer la mayor cantidad posible de parques en Walt Disney World (las 10000 hectáreas que empezó a idear el cineasta pero que se inauguró un año después de su muerte en 1971, en donde hay 4 parques temáticos principales, 2 parques acuáticos, varios circuitos de golf, una pista de carreras, decenas de hoteles de Disney y un innumerable números de tiendas, restaurantes y locales de entretenimientos), pero también Universal Studio (un complejo en el otro extremo de Orlando, nacido en 1990, que tiene 43 hectáreas donde los adolescentes están de parabienes con sus juegos basados en películas y personajes de televisión) y Sea World (una tercer empresa), entre otras opciones por demás atractivas y interesantes.





Opciones con mucha diversión



El itinerario fundamental de Saidel Viajes lo llaman Disney Clásico. En 15 días, las viajeras disfrutan de este destino que hace foco en Orlando pero que no se queda solamente ahí. El punto de partida, una vez instalados en Estados Unidos es una fiesta de bienvenida en una discoteca exclusiva. Claro que ese es el comienzo de la aventura que después se concentra en tanto en los parques de Walt Disney World como de Universal Studio, visitando Magic Kingdom (el parque original de Walt Disney World y el que permite introducirse en la "Magia Disney'' con atractivos como Space Mountain, The Haunted Mansion (la Mansión Embrujada), Big Thunder Mountain (una retorcida montaña rusa que viaja por los rincones del Viejo Oeste), Splash Mountain, Piratas del Caribe y Peter Pan's Flight, entre otros), Epcot Center ( basado en las nuevas tecnologías y la concientización del medio ambiente), el Hollywood Studios (que en el 2019 tiene muchas novedades que se suman a sus ya conocidos atractivos como Fantasmic, el espectáculo más famoso de Disney, además de "Lights, Motors, Action!', Indiana Jones, Rock 'n' Roller Coaster, y Toy Story Mania por citar algunos), esa especie de zoo que es Animal Kingdom y luego se pasa al Universal Studios, para hacerse parte de muchas de las películas o series favoritas como Harry Potter, Los Simpsons, Minions, ET o Transformers. Además se pasea por la innovadora Isla de la Aventura, el parque de agua Volcano Bay, Busch Gardens para poder a prueba la adrenalina como en ningún otro sitio y el Sea World. Claro que eso no es todo. Las adolescentes esperan cenar la cadena de restaurantes inspirados en la música y el rock de culto, en este caso el Hard Rock Café más grande del mundo y el día de shopping en Premium Outlets y Perfumeland, el paraíso para los amantes de los perfumes. Como broche de oro hay programadas una o dos noches en Miami, incluyendo un día de playa en la afamada Miami Beach.



Este paquete turístico tiene un costo de 5.200 dólares.

La misma propuesta más un crucero de 7 noches por el Caribe, donde hay una fiesta de 15 y mucha diversión a bordo, es el paquete conocido como Disney Mágico. Tiene una duración de 23 días en total y tiene un costo de 8.300 dólares que incluyen todos los servicios y comidas en el barco.



Hay un paquete para quienes quiere un poco más y no se conforman sólo los parques temáticos y de diversiones. Es el itinerario denominado en la agencia de turismo como Disney Plus que suma al recorrido del Disney Mágico, 4 noches en Nueva York, ciudad emblemática si las hay. En estas jornadas extras se hacen city tours por el alto y bajo Manhattan, se pasea por la mítica Estatua de la Libertad, el frenético cruce de calles Times Square, el American Museum of Natural History (reconocido mundialmente por tener grandes piezas históricas que recrean diversidad de elementos naturales. Las colecciones contienen más de 32 millones de especímenes, claro que sólo se exhibe una parte de ellas). Uno de los sitios más atractivos del recorrido es el mirador del Rockefeller Center, el Top of the Rock, que desde 70 pisos de altura permite tener una visión muy diferente de la ciudad. También se hace un paseo por el Memorial 9/11 (sitio del atentado a las Torres Gemelas), el rascacielos conocido como Freedom Tower, Wall Street, la famosa Quinta Avenida y el Grand Central Station. Como atractivos singulares se hace un pic nick en el Central Park y se hace un alto en el camino en el singular Strawberry Fields (parte del parque que toma ese nombre en memoria de la canción de los Beatles en memoria de John Lennon) y se cruza el Brooklyn Bridge, entre otros sitios de interés. Por supuesto que hay lugar para las compras y los souvenirs: se recorre el Apple Store más grande del mundo y los shoppings.



Esta propuesta de 24 días, tiene un valor de 9.500 dólares.

Se elija el paquete que se elija, la empresa de turismo regala una mochila con diseño exclusivo, una remera y un par de zapatillas, credenciales personalizadas y tags para las valijas. Además el precio incluye seguro de asistencia al viajero, traslados en buses privados con servicio de WI FI, todas las comidas, pases para los parques, sesiones de fotos personalizadas. También un vaso recargable en el crucero y una cuponera de descuentos para tiendas exclusivas de los shoppings.



La agencia también se ocupa de acompañar a las viajeras a Buenos Aires para tramitar la Visa en la Embajada de Estados Unidos. Esta exigencia tiene un costo aparte.



Conscientes de la realidad del país y del valor del dólar, en la empresa de turismo aclaran que hay modos de financiar este viaje que puede empezar a pagarse con mucha anticipación. Para más información consultar en avenida Ignacio de la Roza 112 este, teléfono 4222700.





Para saber más



El próximo 17 de mayo, la agencia de turismo abrirá sus puertas para una charla abierta con los padres interesados en el viaje a Disney de sus hijas en el 2020. Será a las 19 horas. Será la oportunidad de sacarse dudas, hacer preguntas, consultar sobre los precios estipulados y especialmente conocer en detalle las propuestas. Es además el momento de indagar sobre los sitios que se incluyen en el paseo, los costos y lo que pueden y no hacer los chicos.



Los interesados deben confirmar asistencia al mail carolina @saulsaidel.com. con anticipación.

Fotos: colaboración Saúl Saidel Viajes