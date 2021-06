Comprender la cultura drag hoy en día no es tan complicado como antes, ya que con el paso del tiempo han logrado no solo ser reconocidas en la provincia, sino también cautivar dentro del ámbito artístico. Sus vestuarios, los altos tacos, la desenvoltura y actitud con la que se llevan el mundo por delante, con un maquillaje impecable y una personaidad única son las principales características de las dragas de todo el mundo, y San Juan también tiene sus estrellas.

En el ambiente artístico de la provincia Raúl Páez es un reconocido docente de danza contemporánea y folclore, pero desde el 2019 convive con Egan Queen, su personaje drag que nació en los shows de Rapsodia, la cuna drag en la provincia. “Me considero un artista que le gusta poder experimentar nuevas sensaciones, hacer que la mente y el cuerpo fluyan desde un personaje pensado que luego va constituyéndose”, expresa Raúl, quien gracias a Egan a llegado a lugares inimaginables para muchos, por ejemplo, fue Reina Nacional Drag Queen del Oro en La Rioja y también participó en una elección en Tucumán, además de viajar a otras provincias donde pudo conocer colegas drag con quienes compartió momentos únicos.

Pero, ¿qué se necesita para ser drag?

Raúl afirma que un poco de curiosidad es suficiente. En el común de la gente se cree que solo los homosexuales son drag, pero en realidad es una expresión, una cultura que puede ser adoptada por cualquiera, inclusive por niños, ya que implica liberarse y jugar.

“Hay que comprender que ´montarse´ es algo ocasional y divertido, donde ser chico o chica no interesa, ya que se encuentra una identidad, eso que siempre se quiso. Ser drag implica hacer que todo sea posible. Es un viaje de ida”, afirma Egan, quien detalla que en su caso particular, el cambio lleva su tiempo, no solo entre maquillaje y transformación en general, sino que hay toda una previa de pensar y crear el personaje.

La discriminación, un mal diario innecesario

Si bien cada vez hay menos negatividad hacia la cultura drag, aun están aquellos que cuya tolerancia no es lo suyo. Egan afirma que la discriminación es algo que sucede, que es real y con la que conviven día a día.

“No solo te discriminan por ser gay. Escuché, ví y viví muchas situaciones, pero estamos tratando que nada nos afecte, sino que todo se transforme. La comunidad sanjuanina fue mutando y nos falta mucho aun, pero vamos colmando espacios de visibilidad. Los comentarios negativos siempre estarán, pero hay que saber que debemos siempre tener la capacidad de poder enfrentar cualquier situación desde el dialogo”, expresa el joven artista.

La cultura drag copando espacios públicos

El año pasado fue especialmente particular para la comunidad draga, ya que se llevó adelante en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand “Experiencia Bardo”, donde Egan formó parte, quien lo define como “real”.

En la búsqueda de tu drag interior, Experiencia Bardo tuvo bastante propuestas, con clases de maquillaje y armado de vestuario. Egan fue la encargada de la movilidad que acompaña al cuerpo que va buscando cada drag. Al finalizar el taller, cada asistente, bajo estricto protocolo pudo desarrollar su drag queen.

La provincia tiene grandes potencias de la comunidad drag, que cada vez van ganando más terreno, no solo en Rapsodia, donde se puede disfrutar de excelentes shows con una calidad inigualable, sino también en espacios públicos. Incluso este año comenzó el ciclo televisivo “Iconik TV”, el primer programa integrado por artistas drag. Sin duda la cultura drag está en crecimiento, conquistando y dejando su propia huella, con mucho brillo, tacos, performance y show, mucho show.