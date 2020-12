Fuente: Sonia Fanton



¿Qué representa para el 2021 el Búfalo de Metal?

En primer lugar, el búfalo de metal comenzará el 12 de febrero del 2021, según el año lunar chino. Representa el esfuerzo, el trabajo denodado, la continuidad. El paternalismo por excelencia. Pero ante todo si hubiese que titular el 2021 es "La reconstrucción o la recuperación desde los escombros", nuevos cimientos sobre los escombros, pues será tal como deja todo un terremoto, una guerra, una nueva realidad sobre escombros o sea se alteró en el 2020 la línea del tiempo y podríamos hablar de "la construcción de una nueva realidad surgida desde los escombros".



Sobre la Pandemia del 2020, ¿habrá cambios para el año entrante?

Habrá una continuidad latente, con altibajos, por un momento creeremos que tocamos el cielo y por otros, todo lo contrario. El año del Búfalo de Metal nos inspirará a ser más conscientes dentro de toda libertad, de respetar la salud y la vida. De dejarnos de creer inmortales e indestructibles. Para empezar a comprender que somos susceptibles.



¿Retrocedemos o avanzaremos tras la pandemia?

Con respecto a esto, durante el 2020 ya retrocedimos siglos y de esto la historia es testigo fiel. Primero debemos poner todo el esfuerzo en recuperarnos. Es por ello que posiblemente estaremos en el 2021 con un avance que no será trascendente, desde luego estamos hablando de un período de lenta recuperación. Y más bien, dando un paso más seguro hacia el 2022, donde reinará el Tigre. Ahora bien, la pandemia produce una crisis en todos los ámbitos y como toda crisis también permite reformularnos y crear oportunidades para avanzar. La capacidad de aprovechar esas oportunidades depende del temperamento de cada individuo.



¿La vacuna llegará para solucionar el sistema sanitario del país?

La vacuna llegará para disminuir en algo las posibilidades de contagio o letalidad del virus; en definitiva no va a solucionar de momento todo, pues está también la consciencia individual. La vacuna es un paso importante, no obstante es un proceso largo pero seguro, en un sistema de salud y eso requiere tiempo y mucha planificación para volver a restaurarse. Mucho depende la actitud colectiva global. No va a desaparecer del todo la pandemia fácilmente, pero sí va a ser un alivio la vacuna en pos de la erradicación del virus en años subsiguientes.



El año del Búfalo, ¿será más violento, caótico o fuerte?

Sin duda tendrá turbulencias. Y por qué no, hasta la misma violencia y empecinamiento del Búfalo de Metal (o sea con anteojeras); que no para hasta alcanzar objetivos. Es importante la tranquilidad y la cautela en todo sentido reine en quienes gobiernan en el mundo, como en cualquier oficio o profesión que desempeñemos.



¿Será un año marcado por grandes cambios? ¿Cuáles?

Sí, van a existir cambios. Sin sobredimensionarlos y con mucho esfuerzo de parte y por parte de todos. En lo económico, la recuperación será lenta en el año del Búfalo. Pueden existir cambios en las costumbres, en la adaptación a nueva normalidad, en la responsabilidad de cada uno dentro de su espacio, y podríamos decir, en una nueva economía. El 2020 marcó un antes y un después para una nueva reorganización mundial en cuanto hábitos, también en cuanto economía se refiere. El Buey pide a gritos más acuerdos, más solidaridad y más humanización en todos los ámbitos.



¿Qué proyecciones hay para San Juan y el país a nivel económico?

Estamos en un tiempo donde no se puede separar la provincia del país y del mundo. La economía mundial está afectada y nuestro país no será la excepción. La pandemia, el avance o retroceso de la misma tendrá mucho que ver con el comportamiento social. Las economías dependerán de la capacidad de los gobiernos de adaptarse a las diferentes circunstancias. El crecimiento mundial a nivel económico será lento pero real, habrá un avance moderado y sostenido.



¿Qué se propicia en la conducción a nivel gobierno provincial?

Empecemos por el principio, decir que San Juan, por las catástrofes sufridas históricamente siempre tuvo gran capacidad para reinventarse y enfrentar las adversidades que son producto en este caso puntual, de lo que deja el 2020 provocado por la pandemia. En este sentido es muy importante que los paquetes de estímulo llevados a cabo por el Gobierno provincial, sean en general importante y de gran impacto. Siempre apuntando a la reactivación económica global.



¿La economía del ciudadano común mejorará?

La mejora es una posibilidad cierta, pero muy paulatina, ya que dependerá de la reactivación en todo aspecto. Pero también, de no olvidar lo que pronuncié en la primera pregunta, "Resucitar de los escombros". El Estado ayudará a que los privados enfrenten condiciones más dinámicas y de mayor estabilidad. Tiene que haber un camino hacia el ordenamiento de las cuentas fiscales, pero es algo que no se logra de un día para el otro.



En el 2021 ¿habrá noticias alentadoras o no sobre la sequía que azota a San Juan?

La sequía será un constante en nuestra provincia para el próximo año, no obstante el agua estará presente para cubrir las zonas cultivadas y de consumo humano, como así también alcanzara para cubrir los niveles operativos necesarios en los embalses de nuestros diques. Estas reservas permitirán abastecer a la provincia sin demasiadas dificultades. Y como siempre, serviría estar atentos a fenómenos naturales y climatológicos que el hombre no puede dominar.



¿Será un año para el amor en las relaciones de pareja?



Siempre está el amor. En el año del Búfalo de Metal todos los signos del zodiaco chino serán bendecidos o afectados de diversas formas. En el 2021 se promoverá el afianzamiento de parejas establecidas. La comprensión y legalización en acuerdos de divorcio. Como así mismo la formalización con nuevas parejas. Evitar todo tipo de desentendimientos, discusiones o agresiones de cualquier índole. Se prevé muchos nacimientos y consolidaciones, como también la formación de nuevas familias. Todo esto y para todos los signos, bajo los parámetros del amor, la armonía y la sensatez.