El INV realizó un importante y completo relevamiento con el objetivo de contar con un diagnóstico profundo de la vitivinicultura argentina.



"Se han tomado en consideración los aspectos relativos a la situación vitivinícola a nivel internacional, nacional y regional, para cada uno de ellos con datos estadísticos e indicadores que reflejan la situación actual,el consumo interno y las exportaciones del sector. El período estudiado ha sido la última década, desde 2010 hasta fines de 2019." explicó Hugo Carmona Torres, vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura



El funcionario nacional indicó además que el relevamiento fue elaborado por el nuevo Laboratorio Estadístico del INV, conformado por sus especialistas de planta, sin técnicos externos rentados ni gasto público extra.



"Este esfuerzo quiero destacarlo y forma parte de la nueva propuesta de gestión que llevamos adelante con el presidente Martín Hinojosa. Toda esta valiosa información servirá como base para el Plan Estratégico Vitivinícola 2030 que actualmente diseñan la Coviar, el INTA y el propio INV, con la intención de concluirlo y comenzar a implementarlo antes de fin de 2020. Se le propuso al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, armar un informe integral para que todos los sectores de la industria tengan herramientas estadísticas para la toma de decisiones. Bueno, ahora ya tenemos ese informe que está a disposición en nuestra página web"remarcó Carmona Torres.



Destacó también que "sin información clara no se pueden defender precios, sin información precisa no se puede planificar y transparentar el mercado y sin esta información los pequeños productores y bodegueros no pueden proteger su producción. Este es un rol fundamental del Estado para aspirar a precios justos y que todos los actores de la cadena sean sustentables en lo económico, social y en lo ambiental".

"Las estrategias de mediano y largo plazo que el sector debe tomar, requiere de información fiable y actualizada, es por esto que el INV va a entregar en cuatro etapas este Relevamiento Regional Nacional y continuará modernizando y ampliando toda la información clave y necesaria para contribuir al crecimiento del consumo interno y las exportaciones del sector", dijo el vicepresidente del INV.



"La finalidad del Laboratorio es aportar más datos a la vitivinicultura que ayuden a la toma de decisiones y que den un sustento más sólido al PEVI 2030. Que sea de estudio permanente para lograr planificar a nivel nacional la industria. El INV forma parte del PEVI trabajando con todos sus miembros. Quiero destacar en este sentido la labor de Sabrina Zulueta, Roberto Terrero, Mariano Egarrat, Viviana Fernández y Cecilia Nofal, nuestros técnicos. Esta gestión pretende valorar los recursos humanos y materiales que tiene el organismo. Y hoy por decisión política el INV tiene un nuevo rol protagónico y está sentado en la mesa junto a otras organizaciones donde se discute la vitivinicultura nacional que viene" remarcó por último Carmona Torres.





El informe del INV está dividido en cuatro partes: contexto productivo, contexto industrial, contexto comercial y conclusiones.



La división en regiones tiene que ver con las similitudes sociales, económicas, climáticas, varietales y de suelos que permiten homogeneizar conceptos y problemáticas. También se incorporan nuevas regiones que están iniciando en la producción.



Esta toda la información por regiones. En esta oportunidad se publica la Parte I con un análisis del sector primario que contiene la siguiente información:



características ambientales / condiciones agroecológicas, de las 5 regiones de Mendoza. Modelo tecno-productivo predominante de todas las regiones y producción de todas las regiones. En esta primera entrega se encuentra:



1 Cantidad y tamaño de las fincas, Altura de la región, Sistema de riego subterráneo y superficial.



2. Clima, desarrollo vegetativo.



3.Tipo de suelos y perfil.



4.Variedades de uvas por aptitud y color, su evolución en los últimos 10 años.



5.Tipo de conducción del cultivo.



6. Rendimientos por hectárea y protección anti granizo



7. Tipo de cosecha predominante, manual/mecánica.



Los 3 capítulos restantes se van a publicara intervalos de 15 o 20 días.



San Juan



Algunos datos claves del presente vitivinícola de San Juan son:



* 45.337 son las hectáreas de vid en San Juan.



* 4.890 es la cantidad de viñedos de San Juan.



* 3.534 son los viñateros de San Juan.



* 9,3 son las hectáreas del tamaño medio de un viñedo en San Juan.





El INV dona alcohol.



El organismo nacional envió alcohol a las provincias de San Juan, Formosa y Tucumán. Desde la declaración de la pandemia, el INV dispuso que la totalidad de vinos intervenidos o adulterados se destinara a la fabricación de alcohol sanitizante, de vital importancia en la prevención de la transmisión del Covid-19. Éste se distribuye con fines benéficos y gratuitos a entidades públicas y privadas mediante el Plan de Donaciones de Emergencia.



En esta oportunidad se enviaron 2000 litros de alcohol a LabFormMed, laboratorio público-privado de la provincia de Formosa, y a diversas entidades de las provincias de San Juan y Tucumán. El Plan de Donaciones de Emergencia lleva donado hasta el momento 180.000 litros de alcohol.