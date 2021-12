Quien sabe tejer y suele moverse por las inmediaciones del Centro Cívico, tiene una enorme posibilidad de dejar de estar con los brazos cruzados. Es que durante todo el mes de diciembre, inclusive hasta pasado el 6 de enero, tiene la excusa perfecta para hacer algo bonito y encima solidario como es sumar cuadraditos tejidos al arbolito de Navidad que, con esta técnica, se armó en el interior del edificio gubernamental. Las ideólogas y realizadoras fueron las integrantes del grupo de tejedoras "Travesía Punto x Punto'' para incentivar y buscar aliados en su objetivo de donar colchas tejidas.



Es que los cuadraditos con los que se hizo el arbolito, pasadas las fiestas, se convertirán en mantas, el objeto que ellas suelen regalar cuando empieza a hacer frío, para los niños de escuelas de zonas alejadas.



Vale aclarar que quien no sabe tejer y tampoco va a hacer trámites al ente oficial, también puede sumarse a la campaña del grupo de mujeres porque habrá otros espacios de recepción de donaciones e inclusive no solo se recibirán tejidos, sino también alimentos no perecederos, juguetes y ovillos de lana (Ver Punto por Punto).



El arbolito en cuestión comenzó a tomar forma hasta quedar listo el jueves pasado. Está emplazado en la isla de recepción del Ministerio de Educación, en la planta baja del Centro Cívico. A los pies de este adorno que no pasa desapercibido por nadie -no sólo por su colorido sino por los 2,50 metros de alto que tiene para lo cuál es sostenido por una estructura especial- hay cajas donde cualquier persona habilidosa, sensible y solidaria puede sumar donaciones.



"Hace un tiempo, vimos un grupo de mujeres que hizo un arbolito parecido y lo puso en las calles en España para mostrar sus habilidades. Nos encantó la técnica de tejido y quisimos imitarla, pero le agregamos un aditamento más: por qué no ser un ejemplo para mostrar nuestra tarea solidaria y recibir donaciones. Así lo hicimos'', detalla Carina Iribarren, la profesora de este grupo de al menos 20 mujeres que no solo tejen sino que en paralelo la mayoría tiene su trabajo y sus ocupaciones familiares, algunas de ellas están jubiladas.



Se calcula que el arbolito tiene unos 200 cuadraditos tejidos, con los que, una vez que se desarme, se harán algunas mantas para poder llegar a la fecha indicada con la cantidad que necesitan.



"Por las fiestas navideñas, tejimos en los colores predominantes como rojos, verdes, blancos pero por supuesto que los cuadritos pueden ser de cualquier tono, lana y punto de tejido. Todo es bienvenido. Al igual que los ovillos de lana que suman muchísimo porque cada vez se encarece más el material. Hay que tener en cuenta que para una manta se necesita entre 1,300 kilo y 1,500 kilo de lana. Actualmente el kilo de lana más económica sale 2400 pesos. Para una manta se necesitan por lo menos 40 cuadraditos. Así es que esperamos que se sume mucha gente'', asegura invitando a dejar donaciones. Cada vez que van a una escuela llevan entre 30 y 40 mantas.



La iniciativa del tejido solidario tiene un punto de partida: Carina Iribarren con sus alumnas de los talleres de dos agujas y crochet, comenzaron a desplegar un hilo interminable y una enorme cadena solidaria, en el 2014. En ese entonces nació el grupo "Travesía Punto x Punto'' para llegar a la escuela albergue de Pedernal Josefa Ramírez de García, con 15 mantas tejidas, producto del reciclado de lanitas sobrantes de sus trabajos. A ese viaje le siguieron muchos más y por supuesto, muchas más colchas tejidas. Fueron a las escuelas República de Bolivia+ (en La Planta, Marayes, Caucete), la Alfredo Calcagno de Huaco (Jáchal), la Juan Huarpes EMER en Angaco, la Procesa Sarmiento Lenoir y la de Educación Especial Ullúm, la Padre Federico Maggio (en Punta del Agua, Sarmiento) y la Batalla de Suipacha en Retamito, también en Sarmiento, la Especial de los Berros. Ni siquiera la pandemia las frenó, porque en el 2020, pese a las restricciones de circulación, las mantas se hicieron y llegaron a Rodeo (Iglesia) y 25 de Mayo. En 2021, se entregaron a la comunidad Huarpe de Pinkanta en el Encón.



En total ya han repartido, en todo este tiempo, cientos y cientos de mantas, además de gorritos y bufandas, ropa de abrigo y mercadería.



Carina explica los cuadraditos para las mantas los tejen durante todo el año y una vez que tienen la cantidad suficiente los van uniendo hasta convertirlos en abrigo. "En abril-mayo generalmente hacemos las entregas, a las escuelas que vamos relevando, tienen alumnos con mayores necesidades. Nuestro objetivo es que cada niño, tenga su propia manta'', dice convencida que va por el camino a lograrlo.



Punto por Punto



En el ingreso del Club Banco Hispano, la Juguetería Montecarlo (en Avenida Libertador 1653 oeste), el Registro Automotor San Juan N" 6 (Rivadavia 285 este, primer piso), Agrinsa en la Avenida Rawson 890 (sur) y en General Acha 1429 (sur) y en Páez Refrigeración (Avenida Libertador 45 oeste). Están juntando cuadrados tejidos de 20 x 20 centímetros, ovillos de lana, mercadería no perecedera, juguetes nuevos y útiles. Todo lo recaudado se entregará a partir del comienzo del ciclo lectivo 2022.



Para mayor información contactar a Carina Iribarren al 264 5054074 ó en Facebook como @Carinatejidos.

Por Paulina Rotman

Fotos: colaboración Carina Iribarren