Carolina Romero es docente en Educación Primaria y se dedica a la cerámica de oficio hace más o menos veinte años. En el año 2001 abrió un taller de recreación infantil, lo llamó "Mi taller", en él daba clases de cerámica en barro a pequeños. Ya el lugar quedaba chico para dar clases por lo tanto se mudó a un espacio físico de mayores dimensiones. En aquel lugar además tenía huerta, rincón de carpintería, cocina, costura, bordado, tejido, y cerámica con profes de Artes visuales. Caro cuenta, "fueron hermosos años en los que pasaron muchos niños hasta el año 2015. Más de diez años disfrutando este lugar lleno de creación.

Esta actividad creativa viene de familia porque tengo siete hermanas que cada una está en un rubro distinto, una hace cerámica utilitaria, otra es restauradora de muebles antiguos, una diseñadora de moda, una pinta al óleo y así son todas creadoras. En mi caso la arcilla me atrapó, la cerámica es todo un mundo de preparados de pastas, esmaltes, etc., pero no hace falta saber todo para disfrutarla.

El nombre de "Volver al Barro", así se llama mi taller hoy es porque si te pones a mirar nuestros paisajes sanjuaninos admiras la grandeza de sus montañas de variados colores, la historia te remonta a esos pueblos de hombres fornidos que sacaban de los cerros distintos tipos de tierras y también de las orillas de los ríos. Nuestros pueblos originarios, los hombres con poca plasticidad creaban objetos inigualables, para cubrir distintas necesidades, muchos de ellos hoy los encontramos en museos de la provincia. Fue así que mi inspiración estuvo en esto que acabo de contar escuetamente, me gusta usar sus técnicas, experimentarlas y producir. Si bien los diseños de dibujos no los practico, pero sí imito lo demás.



Creo que a veces en la vida buscamos la felicidad en cosas equivocadas donde la respuesta es volver llanamente a lo simple. Volver al barro hace alusión a esto, volver a lo simple a continuar el legado de nuestro pasado en cierta manera. He usado y uso moldes, pero me gusta más poner en práctica técnicas milenarias que ya usaban hace miles de años. Siempre trabajé con técnicas de ahuecado, rollizos y también en plancha, tanto para la producción en venta como también en los talleres, por eso invito a aplicar estas técnicas.

Mis clases son para niños, pero doy jornadas para adultos, por ejemplo, en septiembre para quienes estén interesados daré un taller de filtros de agua, el mismo consta de 6 clases, con materiales incluidos y horneada, el grupo es reducido. Luego en octubre daré otro de fabricación de ollas a fuego directo y en noviembre un pesebre de estilo. No doy talleres a adultos en forma continuada, solo jornadas taller. En estos momentos quiero contar que mude nuevamente el taller a mi casa por lo que estamos reorganizando las actividades.



La venta de los productos está disponible siempre, es cerámica utilitaria con un estilo muy personal. Volver al barro son objetos donde la belleza de las formas irregulares cobra vida gracias a la recuperación de esas técnicas ancestrales permitiendo una fusión del pasado, pero con el uso de materiales actuales como son las pinturas y esmaltes alcalinos comerciales".



El Dato:

Clases para niños: dos veces en semana

Jornadas taller para adultos: una vez al mes y son temáticas.

Instagram: volver.albarro

Contacto: 264 - 4435874

Por: María Inés Montes

Fotos: Colaboración de Carolina