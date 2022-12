Luces mágicas, colores claros, fibras naturales es sinónimo de la Navidad, y con ella, la que quizá sea nuestra parte favorita de estas fiestas, su decoración! Para saber lo que se lleva, hablamos con Eliana propietaria de Amada Market, casa de decoración, bazar y muebles. Ella explicó cómo implantar las nuevas tendencias deco en casa, sea para las fiestas o no. "Lo cierto es que hoy el estilo que predomina es el ecléctico, vale decir la mezcla de estilos, épocas y materiales, pero siempre con predominio de darle luz a los ambientes. Atrás quedaron esos rincones o living oscuros de ultratumba.



Es saber jugar con las combinaciones de colores, texturas y objetos. La mirada en cuando al interiorismo cambió, como muchos otros cambios se produjeron en nuestras vidas, por ejemplo la luz, la calidez y los materiales de la naturaleza le dieron un aire fresco, armónico y hasta de brillo a los objetos y espacios donde habitamos. Un ejemplo los adornos vienen en tonos blanco, plateado, dorado, arenados y espejados. Por eso Eliana aclara, si tienes una bandeja de tu abuela, puedes darle vida con objetos de deco, pueden ser velas o adornos modernos. Si tienes un sillón de pana, los almohadones de hoy, quedan estupendos y así se renueva. Todos los ambientes pueden ser remozados con pocas cosas, teniendo en cuenta la idea de darle vida y aclarar. Esa es la consigna.



Para la Navidad



Si te gustan las ideas de decoración navideña para tu hogar, no te puedes perder las tendencias que reinan este año. Estilos, colores y adornos. Si quieres llenar de encanto, magia y personalidad tu ambiente, no te dejes de echar un vistazo a las ideas tan acogedoras. Los colores que predominan son los pasteles, rosa, celeste, blanco, caramelo y los clásicos plateado y dorado. Otro objeto simple pero que viene mucho son los triángulos que simulan el pino en materiales de hierro, dorados, madera y simplemente le puedes colgar cosas transparentes o solo lucesitas led.

Los materiales



Vidrio, arenado, fibras naturales, velas, espejado, es algo que distingue a los objetos. Es una mirada inclusiva, así como hoy podemos ponernos un pantalón de seda con zapatillas, en deco pasa igual, la mezcla hace furor. Es saber jugar con las combinaciones de colores, texturas y objetos. La mirada en cuando al interiorismo cambio, como muchas otras cosas que nos dejó la pandemia, la luz, la calidez y materiales le dan un aire fresco, armónico y hasta de brillo a los espacios donde habitamos.



La mesa



Manteles, caminos de mesa, servilletas con volados, con puntillas, con flecos, lurex, rayas y el cuadrillé, es lo nuevo a la hora de vestir la mesa. A esto se puede colocar individuales de fibras y acompañarlo con bandejas espejadas. Hay gran variedad en mantelería que no solo la usarás para las fiestas sino que le darás batalla.



Los colores nuevos



Es una Navidad clara, llena de luz, aunque se repita porque deseamos poner esto en nuestras vidas. El árbol de Navidad lo muestra en la foto, tonos pasteles además del dorado y el plateado. Todos los objetos tienen brillo propio y para combinarlos no hay que ser experta en interiorismo.



Atreverse



Esa es la consigna, no hace falta gastar, si tienes un árbol tradicional verde, lo puedes adornar con flores blancas de tela, pelotas blancas o plateadas. No hace falta ajustarte a las tradiciones, hay que animarse a romper con lo clásico.



Casa de deco



En Amada market encontrás deco, bazar y muebles. También puedes hacer tu pedido porque se trabaja con catálogos, de sillones, muebles y telas. Otro servicio que ofrece este negocio, es el asesoramiento. Si bien no hacen domicilio, se puede desde las fotos que traen las clientas ayudar en los cambios de un ambiente u otra necesidad. Además, si deseas algo que no está en el negocio, por falta de espacio, se hace el pedido y lo tienes en San Juan. El bazar es muy completo con marcas conocidas, donde encuentras una cristalería variada, cubiertos Volf, mantelería, y otras cosas más.





