Hay una semana en el calendario en la que darse los gustos está permitido. Especialmente para los fanáticos de los helados que en estos días están de parabienes porque tienen el deleite de probar gustos nuevos y además aprovechar descuentos y promociones, ya que así es el modo en que se celebra.



A tono con la propuesta nacional, que surge de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helado y Afines, aquí también se celebrará desde el 23 hasta el 28 de noviembre. No todas las firmas tendrán las mismas promociones, sino que cada uno decidió adaptar una propuesta a sus posibilidades y a la rigurosidad con que encaran las ventas ante el protocolo de la pandemia (aunque vale aclarar que en todos los locales se harán hincapié en la distancia social y el uso de tapabocas y alcohol en gel como medidas preventivas, por lo que seguramente habrá largas colas y con ello larga espera). Eso sí, todas promoverán la degustación de los nuevos sabores que incorporarán a la carta. En esta nota, algunos adelantos de lo que sucederá a partir de mañana.

Una bochita de remolacha y otra de espárragos



Si uno piensa que las remolachas y los espárragos sólo tienen como destino convertirse en ensalada, está muy equivocado. De hecho, los creativos de la familia de Portho Gelatto lograron convertirlos, previa conjunción con otros sabores, en helados que prometen ser una delicia. Ahora es la oportunidad de probarlos.



Desde mañana, estará en las cartas de sus 10 sucursales una propuesta que es el resultado de la mezcla de frutilla y jugo de remolacha, en menor proporción, y crema que resulta una combinación intensa y de un fucsia intenso. No es un sabor más. Es uno de los que llevó la selección argentina al campeonato del mundo del helado en Rímini 2020, en el que consiguió el tercer puesto. Justamente como parte de ese equipo fue Santiago Nieto como invitado (recién en el próximo campeonato será parte de la selección) por lo que participó de cerca de la elaboración del helado que en ese momento recibió por nombre Remotilla. Aquí, como no es un gusto conocido se podrá degustar e incluso comprar.



Entre otras novedades de este emprendimiento aparece el helado de espárrago, creado por Santiago, en dos versiones: una salada con espárragos de Médano de Oro, crema, oliva y limón; y la otra súper dulce y fresca y sin contenido lácteo, según lo describen.



Y, para los amantes de los Portho Stick habrá un mimo: una paleta con forma de Emoji de suave crema de coco cubierta en chocolate.



Estos helados se suman a los creados este año: las paletas veggie de chocolate y la clásica de leche de almendras. "Si bien durante todo el año van saliendo sabores esta semana es especial. Se espera este momento para sorprender a los clientes y a los amigos con propuestas que quizás nunca imaginaron", dice el maestro heladero y gerente de producción y abastecimiento. Esta vez, el delivery quedará fuera de las promociones que consistirán en un sorteo de dos kilos de helado por día entre los seguidores de las redes desde mañana 23 al sábado 28 -y el jueves 26 cuando se conmemora la Noche del Helado- el cuarto kilo estará a mitad de precio, desde las 19 a la 1.

Con los sabores del Valle



Famosa desde 2016 por ser la única heladería artesanal en las afueras del Gran San Juan y por su oferta de gustos bien diferentes y con tintes bien sanjuaninos. Por ejemplo, en el local de la heladería Valle de la Luna, que está a cuadra y media de la plaza de Valle Fértil (en la calle Mitre), se puede pedir un cucurucho de Chocolate Ischigualasto (con avellanas y crema de bombón), Pétalos de rosa (a base de jalea de pétalos de rosas orgánicas y trocitos de cereza), Cidra (crema cítrica de dulce de cidras, tan típico de la zona) y el afrodisíaco Chinchil que no es ni más ni menos que una crema combinada con el llamado "yuyo del amor", una de las aromáticas serranas que crece en el departamento.



Pero no es todo. Desde esta semana, el sabor estrella será el Panettone, que como su nombre lo dice es un helado con todos lo que lleva un pan dulce: nueces confitadas, almendras con chocolate, pasas de uvas y cerezas en una crema suave. Ese será el producto que estrenarán y que empezará a darle sabor de fin de año a los helados. La promoción que eligió llevar adelante esta empresa familiar no solo vendrá de la mano del ahorro, sino también de la conciencia ambiental. Según contó la propietaria de la heladería Mónica Rojas, quien por diez años estuvo al frente de una franquicia hasta que se animó a preparar sus propios helados, los clientes que compren 1 kilo de helado y traigan su propio recipiente, se llevarán de regalo un cuarto de kilo más, gratis, por supuesto. Ellos quieren promover el uso de envases reutilizables y dejar de lado los descartables. Por eso pensaron que esta semana es la ideal para promoverlo. La heladería abre de lunes a miércoles de 14.30 a 23.30 y de jueves a domingos de 13.30 a 00.30 horas.

Postres para cucharear



Ya están ultimando detalles, y cucharitas por supuesto, para todos aquellos que quieran deleitarse con los sabores con los que Heladerías Del Parque celebrará la Semana del Helado Artesanal. Un arroz con leche, el alfajor del parque y un particular pistacho llegaron -como las nuevas reglas impuestas por la pandemia- para quedarse. Por eso, esta cadena de heladerías (que tiene 16 puntos de venta en San Juan y ya están trabajando para inaugurar tres más a fin de año), para evitar conglomeraciones de público por el coronavirus, decidió extender sus festejos por lo que no sólo se aplicarán descuentos desde mañana y hasta el sábado próximo sino que tendrán vigencia hasta el próximo 15 de diciembre. ¿Cómo serán?, es la pregunta del millón. Según explicó Martina Maurín, encargada de la imagen de la empresa, "todo aquel que compre un helado, sin importar el peso ni la cantidad, obtendrá un cupón de un 2 x 1 para un pote de un cuarto de kilo que deberá canjear, cualquier día, en la misma sucursal que hizo la primer compra". Pero no es todo. Como este 2020 la firma cumple 15 años, compartirán la alegría sorteando, el viernes 27, 15 tortas heladas entre los clientes que hayan llenado un cupón especial. "Este año decidimos festejar con sabores que promueven la identidad argentina y con productos naturales que caracterizan nuestros helados que no tienen conservantes ni saborizantes artificiales. Estos tres nuevos sabores son con leche pasteurizada y crema. Hay un arroz con leche con canela que recuerda la infancia, un alfajor del parque hecho a base de chocolate y trocitos de alfajor de elaboración propia y un pistacho con frutas enteras caramelizadas. Cuál más rico que cuál", detalló.

Por Paulina Rotman

Fotos: colaboración Santiago Nieto, Mónica Rojas y Martina Maurín