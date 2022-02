Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) se han convertido en un componente importante para el apoyo y automatización de todas las actividades de las empresas, pues con su uso, las organizaciones consiguen obtener importantes beneficios.



La Futura Ingeniera en Informática y coordinadora del Club de chicas programadoras de San Juan, Camila Chaves, resaltó la importancia de capacitarse en el mundo de manejo de las TIC. La edad no es un condicionante ya que comparto en mi trabajo con compañeras que entraron a los 45 años. Al haber tanta demanda de profesionales, las empresas se encargan de capacitar, y cualquier postulante es bienvenido sin tener en cuenta la edad. Lo mismo con el título, en tecnología no son tan importantes las titulaciones sino los proyectos realizados y las ganas de aprender, aclara Cami. Esto se ve reflejado en un informe del INEI, solo el 20% de las empresas capacitan a su personal en manejo de TIC, esta estadística se basó en una muestra de 13.000 empresas del país. Las TIC generan grandes beneficios para las empresas, como la mejora de sus operaciones, la optimización de los recursos, la sistematización del tiempo, la apertura a nuevos mercados, una mejor comunicación con los empleados y clientes, entre otros. Las TIC deben ser usadas en todas las empresas, desde las pequeñas. Hay estudios que indican que, si las mypes no empiezan a utilizar las TIC, en el tiempo sus costos serán muy elevados y van a tender a desaparecer.



El taller



Desde la Casetic (Cámara de empresas de Tecnología y Comunicaciones) y el Club de Chicas Programadoras organizan un taller para mujeres mayores de 18 años con el objetivo de incentivar la inserción de la mujer al mundo tecnológico. Actualmente hay una demanda inmensa que no está siendo satisfecha en todos los perfiles en desarrollo de tecnología. No solo programadores, sino otros muchos roles que se verán en el taller. Además, para muchos de estos puestos no es necesario títulos universitarios, solamente capacitaciones y ganas de aprender. En el taller vamos a hablar de esta demanda insatisfecha, mostrarles los perfiles o roles más buscados en tecnología (a que se dedica cada uno); y de aquello que les interese vamos a llevar a cabo un ejercicio práctico donde se van a ocupar de ese rol en un caso real. Al finalizar el curso, les vamos a enviar una 'ruta de aprendizaje' del área que les interesó. Con links a capacitaciones gratuitas, referentes y, además, búsquedas de personal en tecnología en San Juan por si les interesa aplicar o ver esas propuestas.



Actualmente son más hombres que mujeres los desarrolladores. Pero esto es porque las mujeres no se postulan en estos perfiles. Es un tema cultural que haya pocas mujeres interesadas en esta área (cómo pasa en las ingenierías). Por eso se llevan a cabo estos talleres, para impulsar a las mujeres a capacitarse y postularse a estos perfiles Tech

En San juan hay empresas que tienen postulaciones y capacitaciones abiertas. Hay más demanda que oferta de personal. De lo contrario, otra realidad que la pandemia puso en relieve, es el trabajo remoto y hoy se trabaja desde San Juan para el mundo. Como es mi caso que trabajo para Bs As, Colombia, etc. Y vivo en la provincia.



Clubes de chicas programadoras



El software está revolucionando todos los aspectos de nuestra vida. Es por ello que una parte muy importante del trabajo del futuro va a requerir conocimientos de informática. Sin embargo, las chicas eligen cada vez menos estudiar Ciencias de la Computación. Porcentaje de mujeres en Carreras de Ciencias de la Computación y Lic. en Ciencias de la Computación UBA., en la actualidad un 11%. La CESSI estima que cada año hay unos 5.000 puestos de trabajo que no se llenan en la Industria del Software por falta de profesionales. ¡Y muchos de esos profesionales faltantes son justamente mujeres!



El programa está diseñado y se inspira en otras experiencias internacionales, y consiste en actividades y charlas de las que pueden participar chicas con cero, poco o mucho conocimiento de informática. No hay costo por participar, y se proveen las computadoras y el acceso a internet en forma gratuita.



El objetivo de los clubes pretende no solo enseñar a programar, sino especialmente transmitir a las chicas el entusiasmo que tenemos por la informática y por el potencial transformador que tiene. Buscamos que desarrollen relaciones de amistad entre ellas y así generar un grupo de apoyo, interés y crecimiento conjunto. Queremos que conozcan casos inspiradores de otras mujeres exitosas en las ciencias y en especial en las Ciencias de Computación.



Nos reunimos una vez por semana dos horas. Las actividades se realizan por la tarde, para no interferir con las clases.



Contamos con una red de mentores, responsables por la capacitación y la coordinación de las actividades. La gran mayoría de los mentores son mujeres con roles en tecnología en las empresas que nos apoyan, o voluntarias y voluntarios interesados por el proyecto.



El Dato:



Taller para mujeres de más de 18 años

Dos talleres de 3 hs. cada uno más evaluación sin cargo.

Fecha de inicio: sábado 26 de febrero del 2022 - 9hs. Por ZOOM

Inscribite en el link de las historias destacadas "formación'

Instagram: Casetic