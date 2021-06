Pocas cosas pueden ser tan interesantes, hasta quizás tan adrenalínicas, al menos para los amantes de la naturaleza y los fanáticos de la paleontología, como quedarse a dormir en medio de un Parque Provincial además de Patrimonio de la Humanidad, como lo es Ischigualasto. La experiencia promete un paisaje nocturno petrificado por el silencio total de la inmensidad que remite a la superficie lunar, un cielo estrellado que delimita las sombras de las formaciones rocosas y hasta las siluetas sigilosas de la fauna autóctona, entre otras imágenes. Todo eso en un mismo combo.



No habrá que esperar mucho tiempo para poder disfrutarlo. Según los cálculos de la propia ministra de Turismo y Cultura, si todo sale como se ha pensado a fines de agosto ya podría llamarse a licitación y posiblemente en poco más de medio año estarán listos diez domos para alquiler. Esto es así porque San Juan es la primera provincia de todo el país que consiguió buena parte de la financiación a través del programa "50 destinos" con el que el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación apoya obras de infraestructura turística.



Además será el primer glamping de San Juan y no sólo eso, el primero dentro de un parque de este tipo.

¿De qué se trata todo esto? Ni más ni menos que de estructuras livianas conocidas como domos -en realidad son módulos habitacionales basados en las esferas geodésicas y el uso de materiales alternativos- que serán dotadas de todo el equipamiento necesario para tener una estadía memorable. De ahí el nombre de glamping, tendencia mundial que está de moda en el turismo y que combina las palabras camping y glamour, por lo tanto es una propuesta que siguen aquellos defensores de los viajes de aventura y del turismo sustentable que lejos de perjudicar la naturaleza, pretenden vivir en ella en armonía, claro que sin pasar incomodidades.



Bajo un techo estrellado



El proyecto se ha planteado -bajo la denominación de "Eco Domo Glamping Ischigualasto"- levantar 10 domos de 43 metros cuadrados cada uno que tendrán características de hotelería de primer nivel. Esto significa que cada alojamiento diseñado como medias esferas, estará dotado de baños con duchas y todo el mobiliario y equipamiento necesario. Además tendrán, según se ha diseñado, pórtico de acceso y pérgola de madera para estacionamiento, entre otros detalles. Cinco de los domos serán construidos con servicios accesibles como sanitarios adaptados, rampa de acceso y señalética acorde.



Quizás el recurso arquitectónico más novedoso de la propuesta -que se levantará a partir de un sistema constructivo del tipo "en seco" con revoques rústicos y piedra- es que se pretende que esas cúpulas sean de cristal para poder disfrutar del cielo.



Eso sí, no tendrán cocina ni otros elementos para preparar comida, porque no están pensados como apart. Esto responde, tal como aclaró la funcionaria, a que en el lugar por ser Patrimonio de la Humanidad y por normativa de Unesco, no se puede generar fuego.



Desde el borrador se ha planteado que los domos estarán en un entorno paisajístico acorde al lugar. Estarán emplazados a 300 metros de la Plaza de Bienvenida y el Centro Operativo del parque, donde se encuentran las oficinas administrativas, un restaurante tipo hostería, la enfermería, el Centro de Interpretación del Museo, entre otras dependencias. Se eligió ese lugar por ser un espacio donde no hay contaminación lumínica ni sonora.



Pero también se buscó un espacio que tenga acceso a los servicios de abastecimiento de agua y de energía eléctrica ya existentes, mientras que las aguas servidas se verterán en un tanque séptico que se albergara en cada domo a los fines de cumplir con un circuito de biodigestores que luego reciben asistencia para la eliminación de residuos cloacales.



La obra será ejecutada por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia y una vez terminada -se estima un plazo de 8 meses a partir del inicio de la construcción- la Administración del Ente Autárquico Parque Provincial Ischigualasto se ocupará de concesionar la administración de este alojamiento.



Esta obra contará con financiamiento del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación por $70 millones. El resto del dinero, para cubrir la inversión total calculada en casi 99 millones, lo aportará la provincia.



Con los 10 domos -que tendrán capacidad como alojamientos cuádruples, quíntuples y hasta séxtuples- se incorporarán las primeras 50 plazas en el lugar, ya que hasta ahora sólo se podía pernoctar en el lugar en el sector de camping, siempre y cuando el viajero llevara sus propias carpas. Por acampar, cada persona tiene que pagar un canon de 200 pesos. Mientras que el costo de alojarse en el glamping todavía no está definido. Lo que sí se sabe es que no será competencia desleal para el sector hoteleros de Valle Fértil y sus alrededores.



"Es una apuesta muy interesante porque lo que buscamos es complementar la oferta de Valle Fértil. Desde ya que estas 10 estructuras no van a competir con los prestadores de cabañas y hotelería del departamento sino que por el contrario, estamos convencidos que van a ampliar la demanda turística en la zona. Hay una realidad, las personas que hacen este tipo de turismo, es decir aquellos que buscan un alojamiento muy alternativo, más cerca de la naturaleza porque les gusta el astroturismo por ejemplo y no se contentan con un hotel ni una cabaña, si no lo encuentran acá, se van directamente a otro lugar. Ellos lo que priorizan es la experiencia. Y ahora Ischigualasto va a darles esa oportunidad que antes sólo había en Chile, en el Sur y en Salinas Grandes en Jujuy, por ejemplo. Pero eso no es todo, lo que estamos haciendo es para atraer a un nuevo turista para quien además vamos a generar propuestas, descuentos y beneficios para que además de pernoctar en el glamping, se quede y visite Usno, San Agustín, Astica y así prolonguen su estadía", aseguró la ministra, quien apuesta a este tipo de viajero porque no sólo tiene un mayor poder adquisitivo sino además porque expresa un gran compromiso con el ambiente y con las comunidades que viven en las zonas alejadas. De hecho, en el mundo entero, desde hace unos pocos años, es notable el movimiento económico generado por quienes optan por la modalidad glamping y por el turismo sustentable".



El otro destino



Además de Ischigualasto, hay otro punto de la provincia que fue beneficiado por el programa de inversiones a sitios turísticos, a través de "50 destinos" del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. En el 2020, San Juan accedió a financiamiento para el proyecto de recuperación, modernización y revalorización del patrimonio histórico, cultural y paisajístico de la Quebrada de Zonda. Actualmente se está trabajando y avanzando en la zona de servicios y en los exteriores de las cavas. Allí se instalará un "Parque Aventura", con una tirolesa y juegos acrobáticos, recorridos peatonales y senderos para ciclistas, parquización y otros adelantos. Se estima que estará terminado a fines del 2021.