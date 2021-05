Son muchos los usos que le hemos dado a este complemento a lo largo de los años. Su paso por el mundo de la moda nunca ha llegado a irse por completo, es uno de esos accesorios que siempre serán tendencia. En Instagram ya han llegado para quedarse y es que la red está desbordada con este accesorio estrella que ha vuelto otro año más. Ingeniosamente dispuestos y acomodados dentro de los cuellos de camisas impecables, de abrigos y vestidos, los pañuelos conforman el look perfecto. Con un aire romántico y vintage, más desenfadados, con estampados, como quieras llevarlo, es el accesorio nostálgico que disfruta de un renacer en el siglo XXI.



Te los vas a poder poner de distintas maneras y, la mejor de todas y que nos encanta, es que no hace falta que te peines para que te siente bien. El pañuelo es un comodín perfecto para esos días en los que te quieres poner coleta, aprovecha este complemento última tendencia y dale un toque más sofisticado y diferente a tu look. Te va a realzar mucho la cara. Otro de los trucos es llevar un poco el pelo alborotado, con trenza, coleta baja o alta, ahí ya eliges el que más te guste. En cuando te la pongas vas a marcar tendencia, va a ser la guinda que potencie tu look.



Así lo marca el Street style



Esta manera de expresión de la moda urbana surge en las calles. No se refiere a un estilo específico sino que abarca diferentes outfits. Por ello se ha convertido en el referente principal a la hora de vestirte.

Como una bandana

No importa el tamaño de tu pañuelo, doblarlo como una bandana es una forma a prueba de errores de darle un upgrade de estilo a tu look. Este accesorio elegante, pero sutil, es una forma cómoda y entretenida de darle un foco de atención a tu look, así como un poco de color a tu cara.

Con un cinturón

Olivia Palermo, marca tendencia y así lo muestra con estilo. Esta forma de usar el pañuelo lo vimos por primera vez en los desfiles de Burberry de la temporada pasada y nos encanta porque es una sutil movida de chica fashion que puede darle un look súper moderno de manera fácil. No sólo estarás luciendo tu lindo pañuelo, sino que también tu cinturón de cuero.

Como un cinturón

Sácales partido a esos pañuelos de seda más largos o grandes de una forma chic e inesperada. Puedes usarlo como un cinturón normal con tus pantalones, o enrollarlo en tu cintura con un vestido.



Abrazando el cuello



Un pañuelo amarrado alrededor del cuello, más ajustado, evoca un estilo retro, que actualmente está muy de moda. Puedes usar el pañuelo en vez de un collar, o usar collares que se asoman más abajo si los usas con una camisa abierta. Este estilo se ve súper bien con una camisa con cuello y blazer, o como protagonista junto con un sweater simple.

En la muñeca



La forma perfecta de usar un pañuelo pequeño, es usarlo en tu muñeca solo o incorporarlo como parte de tu arm candy. Los colores brillantes funcionan muy bien solos, o pueden complementarse con otros accesorios. Este estilo se ve súper natural, como cuando usas tu elástico en la muñeca.



El término Arm Candy nació en Instagram como un hashtag para que miles de jóvenes compartiera una foto diaria de su llamativa combinación de relojes y pulseras, de esta forma comenzó a extenderse rápidamente a otras redes sociales y se triplicaron las búsquedas de su significado en Google a nivel mundial. En poco más de un año podemos ver que hoy es un término importante en la moda.

Para adornar tu cartera

Cualquier cartera de mano con solapa desde la más elegante hasta la más chic puede convertirse con un pañuelo slim. Se usa en la correa, atravesando como detalle en la abertura o bien simplemente anudado al costado.



El pañuelo de Audrey Hepburn





Regresa para otoño/invierno 2021. La moda toma y reinterpreta múltiples prendas y accesorios de décadas pasadas. Este otoño - invierno no solo se trata de sacar del armario los conjuntos y prendas del frío, sino de dar vida y personalidad a accesorios y elementos con los que se ha podido jugar. El pañuelo atado en la barbilla, uno de los accesorios favoritos de las actrices de la época dorada de Hollywood, regresa para demostrar que siempre hay forma de renovar algunos de los accesorios más clásicos del guardarropa. Como gran icono de moda e innegable leyenda del cine a nivel mundial, Audrey Hepburn marcó la imagen de la época dorada del cine. Más allá de lucir piezas de grandes diseñadores como Hubert de Givenchy, cada uno de sus looks estaba impregnado de carácter e identidad en la forma de llevar las prendas y los accesorios. Los pañuelos atados en la cabeza era uno de sus sellos característicos. Como forma de protección para su cabello o simplemente como un accesorio, la actriz los llevaba en todo tipo de ámbitos de su vida cotidiana.