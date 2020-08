Fotos: colaboración Mauricio Savoca



MS encierra un ingenioso juego de palabras: podría remitir a las letras del nombre del autor de la idea, el chef Mauricio Savoca, o querer decir, según su propio creador, Mucho Sabor. Sea la primera opción o la segunda, que en realidad es el verdadero significado, estas dos simples letras, son sinónimo de rico y buen comer. Estos conceptos están más vigentes que nunca, porque este cocinero acaba de lanzar hace unas semanas su propio y original servicio gastronómico ya que tiene la particularidad de que prepara platos de restaurante pero para comer en la casa. De más está decir que cada menú es una fiesta para el paladar y que no tiene casi ninguna desventaja respecto del que se sirve en las grandes y famosas cocinas, salvo por el hecho de que se debe calentar y ser llevado a la mesa por uno mismo. El resto, no tiene diferencia alguna.



Esta iniciativa surgió en el ámbito del grupo de amigos de Savoca, con los que generalmente se encontraba a comer todas las semanas. Hasta el anuncio de la pandemia. Ellos muchas veces, en una especie de juego interno, le hacían pedidos de platos para autoagasajarse en esas reuniones e inclusive muchas veces volvían a sus casas contando y haciendo alarde de la comida deliciosa que habían disfrutado, para envidia de los que no habían concurrido. Los pedidos cada vez eran más y los reclamos crecían en igual medida. Entonces fue que -cuarentena de por medio y con su actividad laboral en el hotel de 5 estrellas en principios paralizada y ahora abierta pero con una baja considerable- reflotó esa idea que venía entusiasmándolo hacía un tiempo y se animó a generar su emprendimiento para darle la posibilidad a todo el que quisiese, de probar esos platos. Así nació hace un mes MS.



"Es una veta que no estaba explotada ni explorada en San Juan y que para muchos que no se animan todavía a salir de la casa por el coronavirus, el frío o no lo hacen por la razón que sea, resulta muy interesante. Es acercar el restaurante a sus casas. El concepto de MS es el de cocina de autor. Es una experiencia única'', resume su nueva iniciativa Mauricio, quien hace 25 años se metió en el mundillo gastronómico por necesidad y no se fue nunca más. En ese interín trabajó en distintos restaurantes de renombre en Córdoba, estudió el metié y volvió a San Juan para dejar huellas en lo suyo. Hace 10 años es el chef ejecutivo del Hotel Del Bono Park.

¿Qué se va a servir?

La propuesta de MS se basa en una caja que contiene recipientes descartables -algunas veces envasado al vacío- con un plato principal, una guarnición y un panificado casero que están en perfecta combinación con los ingredientes, más un postre. Todo llega listo para regenerar en microondas, horno convencional, parrilla o hidratarlo en agua, dependiendo del plato que se trate y sus características de cocción o preparación, en un plazo de 3 a 10 minutos.



Eso sí, Savoca, no deja nada librado al azar. Antes que el o la dueña de casa retire el pedido de su cocina personal -no hace delivery- da todas las explicaciones, tips y recomendaciones del caso. Esto es las indicaciones de cómo calentarlo, a qué temperatura, por cuánto tiempo, cómo servirlo y con qué utensilios, entre otras cuestiones básicas.



Inclusive y apelando a su pasado docente -fue profesor 8 años en IGA con alumnos de San Juan, Mendoza, Catamarca y San Luis, además da clases particulares y asesoramiento a empresas gastronómicas y es una tarea que le encanta- comparte las historias de los platos y sus orígenes, inclusive explica las técnicas con las que fue preparado como por ejemplo un curry de vegetales y hasta da detalles de los ingredientes que se usaron, como la vez que usó kale, que es un col rizado, pariente del brócoli, el coliflor y de los repollitos de Bruselas.



"Esa parte me encanta porque considero que adosar algunos datos y un poco de conocimiento convierten esta experiencia sensorial en una experiencia cultural'', afirma.



Tan detallista es el servicio que presta Mauricio que él mismo envía fotos de cómo debería presentarse el plato, siguiendo el estilo de un restaurante.



Hasta ahora sus menúes no sólo se han ganado todos los suspiros, sino que se han agotado cada semana. Ya ha propuesto una bondiola rellena con frutos secos teriyaqui casero con compresión batatas y peras, un lomo Wellington (esto es envuelto en masa de hojaldre) con compota de cebolla, una generosa porción de kebab de cordero con pesto de kale y ajos asados con curry de vegetales verdes y arroz basmati y un roll de ave relleno con hongos frescos envueltos en alga nori, manteca de estragón con puré de papas, arvejas frescas y wasabi. Ha preparado pan con ajo y oliva, un pan de nuez para la bondiola rellena y un pan inglés, entre otros.



Los postres que acompañan cada plato también son super tentadores. Ha enviado desde un Orange pie con pistachos y chocolate blanco, una húmeda y deliciosa torta Némesis, para los fanáticos del chocolate, con un cremoso lemon curd; un enigmático Gulab tamun (que en realidad es un postre hindú a base de bolitas de masa fritas cubiertas en almíbar) y un Chiboust de maracuyá en sablée especiado que tienta a los más curiosos y que no es ni más ni menos que una especie de mouse preparada con una crema pastelera, merengue italiano y otros sabores que la hacen inolvidable.



"Todas las semanas voy cambiando el menú para aprovechar al máximo los productos de temporada o lo que tienta en las verdulerías para lograr que la comida sea rica y fresca. Pero a su vez lo hago así porque me permite jugar con mi creatividad'', asegura el chef que se ocupa de las compras, el armado de las recetas y el paso a paso hasta obtener el producto final.



Hay un único menú por semana, el que puede adaptarse en el caso de comensales celíacas, vegetarianos o a dieta. Los lunes publica en sus redes o envía por whatsapp la propuesta. Hay tiempo hasta el jueves de la misma semana, salvo que haya un feriado que se extiende un día más para hacer el encargue, ya que tiene cantidades limitadas. Según se acuerde con el cocinero, la caja lista puede retirarse los días jueves, viernes y sábado de 13 a 17 horas.



Generalmente el precio ronda los 500 pesos, valor que por supuesto, depende del plato.



Savoca está convencido que tanto este servicio que presta, como muchos otros que surgieron con la pandemia, seguirán vigentes porque son alternativas gastronómicas más que válidas y súper originales, que tientan a más de un comensal. "Comer en casa no significa tener que perder calidad en la comida. Al contrario. Puede ser el mismo disfrute, en la comodidad del hogar'', dice convencido de lo que ofrece.



