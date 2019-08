(Fotos: Marcos Uriza)







Los superhéroes tienen un papel importante en la vida de los niños, especialmente de los más pequeños, ya que pueden influir positivamente en gran medida en el proceso de su desarrollo. Cada niño tiene un ídolo favorito con habilidades sobrenaturales cuya meta principal es salvar al mundo de los villanos que lo rodean. Es una de las tantas razones del por qué marcan tendencia hoy en el mundo infantil, por eso un grupo de sanjuaninos animan fiestas de cumpleaños representando a los personajes más destacados de la pantalla. Se trata de Marveel San Juan, a cargo de Maximiliano Ibañez y María Lorelei Espejo. Este matrimonio joven fue el pionero en la provincia en representar a estos famosos personajes de la compañía Marvel y de DC. Al principio lo pensaron como trabajo para ayudar ad honorem y luego vieron la necesidad de sacar una rentabilidad.



Maximiliano, es profesor de Educación Física, por lo tanto, le fue fácil encarar el nuevo proyecto de animación infantil. "Todo empezó de a poco, dando oportunidades a jóvenes y adolescentes en este nuevo emprendimiento, hasta que formamos un grupo, que hoy está compuesto por 13 chicos entre 18 y 23 años, todos estudiantes y cada uno con aptitudes para la recreación. Algunos empezaron siendo pequeños con 14 años, otros por necesidad de costearse sus estudios. Por hora de trabajo ganan $350 y a veces tenemos hasta 5 eventos por día, por eso a muchos les es útil. Funcionamos como una gran familia, por eso hay equipo. El grupo aprende hacer de todos los personajes que representamos en los espectáculos, vamos rotando por si alguno no puede estar.

Marveel San Juan surgió porque todos son personajes de la firma Marvel Worldwide Inc., conocida como Marvel Comics, es una editorial de historietas estadounidense creada en 1939, inicialmente con el nombre de Timely Publications. Entre sus personajes emblemáticos del género superheróico se encuentran SpiderMan, Capitán América, Iron Man, Wolverine, Hulk, Pantera Negra, Thor, Deadpool, los X-Men, los 4 Fantásticos, Daredevil, Doctor Strange y los Inhumanos y de DC Entertainment Inc. que es una empresa subsidiaria de Warner Bros Entertainment. DC es una productora de cómics y superhéroes.



La animación en las fiestas de cumpleaños u otros eventos, es para todas las edades desde la primera infancia hasta adultos, pensado así, para cada todos se sumen al show de superhéroes y heroínas. Los personajes que representamos son los más conocidos: hay 4 heroínas, Capitana Marvel, Mujer Maravilla, SpiderWoman y Súper Girl. Los superhéroes son: SpiderMan, Iron Man, Máquina de Guerra, Iron Patrón, SpiderMan negro, Thor, Capitán América, Batman, Deadpool, entre otros. Allá por el 2018 los superhéroes estallaron y eso nos ayudó para continuar con los espectáculos. Ellos se imponen y así quedó demostrado cuando una pandilla de mutantes incomprendidos llegó para darle una nueva oportunidad al género con X-Men que Bryan Singer estrenó en los años 2000, y marcó un punto de inflexión en la cinematografía norteamericana, que vio en el universo fantástico de los superhéroes un nicho de mercado por explotar, esta vez de manera más intensa. Los mutantes sentaron un precedente y pronto comenzaron a producirse numerosas películas cuyos protagonistas poseían poderes con los que muchos hemos fantaseado en la vida real. Spiderman, Hulk y Daredevil fueron los siguientes de una lista que no ha dejado de crecer hasta hoy.



Las películas son las que nos enseñan a caracterizar el personaje y cómo hacerlo, ya que no sólo es un traje. En los comienzos los niños sabían más que nosotros acerca del personaje, asique esto nos obligó a aprender mucho e irnos renovando a medida que van evolucionando, tenemos que estar al compás de la actualidad. Estamos atentos a lo que el niño consume en música, películas, actividades, bailes, en una palabra vamos buscando estar a tono para atrapar la atención de todo el mundo. Es importante en nuestro trabajo no descuidar la magia de cada personaje, que no se le vea la cara debajo de su máscara, que no se vea la piel, el cuerpo, que permanente se vea un traje de superhéroe.



La animación es lo más importante de nuestro equipo, le da un sentido, un principio y un fin al espectáculo. El animador es el que guía a los superhéroes y a los niños del cumpleaños, en la hora de escena, es la forma de que los atrape el espectáculo y además tenga su momento. Algo que sorprende a los pequeños es el regalo que le preparamos al cumpleañero y que tiene que ver con su personaje. Las horas de recreación abarcan desde un baile infantil, actividad física como una mini clase de educación física y termina con bailes coreográficos para niños y grandes.

Los superhéroes son chistosos y alegres, para que todos la pasen bien, lo que hacemos es dar siempre un mensaje positivo y una enseñanza para aportar en educación. Para el niño el superhéroe es un ídolo muy importante por eso se deja ese mensaje'.



La casa de Maximiliano y María es el lugar donde todo el grupo se reúne para ensayar, a mejorar un número o cambiarlo. Los trajes los confeccionan ellos a medida y los arreglos para mantenerlos también.





La animación



Los precios de hoy son el básico desde los $1.700, depende de la cantidad de personajes.



Un cumpleaños infantil completo aproximadamente $10.000, con animación, regalo para el cumpleañero.



Además trabajamos con escuelas, jardines de infantes, cumpleaños, municipalidades, etc.



El equipo está integrado por: Maximiliano Luther Ibañez (30 años), María Espejo (34 años), Gonzalo Zárate (18), Emanuel Balmaceda (29), Leonardo Chavez (19), German Baloc (21), Sabrina Torres (20), Jazmín Bayer (21), Guadalupe Gozano (21), Fernando Tello (21) y Ramiro Aracena (18).