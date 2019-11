El kimono es una de las prendas más tradicionales de la cultura oriental y hoy de las más vistas en la cultura occidental. Se ha convertido en un must para la temporada primavera verano en nuestros armarios. El exotismo que desprende es una de sus ventajas a la hora de combinarlo con un look tanto de día como de noche. Una prenda perfecta para las mañanas fresquitas, para el entretiempo y para las noches de verano. Y, podemos afirmar que se ha convertido en la nueva cazadora vaquera por su versatilidad a la hora de crear looks tanto arreglados como más casual. Por lo tanto es el momento de rescatarlos de nuestro placard y darle nueva vida a esta prenda ideal.



* Esa prenda fresca, cómoda y sobretodo versátil, no solo es un abrigo liviano perfecto para las noches de verano, sino también es ideal para aportar un toque diferente a cualquier look, mucho más si lo usamos estampado.



* Es una pieza clave para nuestros estilismos. Y, es que especialmente renuevan y aportan ese toque extra a nuestras prendas básicas, desde unos jeans hasta una graphic tee y zapatillas.



* Esta temporada los usaremos más largos o como vestidos vaporosos y bien veraniegos.



* Hay muchas ocasiones en las que podemos usarlos, desde un casamiento o fiesta, para ir a trabajar o para una salida el fin de semana. Todo va a variar según el estampado o la silueta que elijamos.



* De manga corta, con apliques y brillos, son ideales para una fiesta o una ocasión especial.



* Los kimonos estampados con flores son los preferidos por todas, ideales para el día a día y para darle un toque a nuestro look de trabajo.

* Otro print que estará en tu placard y es un básico, es el animal print. Todas somos fanáticas de este estampado y lo usamos en todas las prendas.



* En verano está lleno de diferentes eventos, bueno el kimono es un básico para estas ocasiones. De estilo hippie y bohemio, son ideales para disfrutar de una tarde.



* Comprobá su versatilidad camaleónica combinándolo de infinitas maneras según el evento que te espera.





12 formas de llevarlo: