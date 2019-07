Fotos: Mariano Arias



Primero el trap se apoderó de las plazas y otros lugares públicos que los músicos elegían para expresarse, ahora se adueñaron de las principales plataformas de música como Youtube, Spotify y Deezer. Indudablemente que esto obedece a que pegó muy fuerte en el público adolescente y no tanto. Esta mezcla de hip hop, rap, música electrónica y otros estilos, suena en cuanto dispositivo haya en cada casa y, por supuesto, que San Juan no está ajena a este fenómeno, por el contrario los mismos músicos dicen que "Cuyo pisa fuerte" en la materia. Claro que no todo es tan virtual porque también comenzaron a ser protagonistas en eventos y poco a poco van sumándose a festivales sin perder la esencia del trap.



Atrás quedó la calificación de "sub género del Rap o del Hip Hop", para adquirir categoría mundial de género en sí mismo. Estos nacieron en Atlanta, en Estados Unidos en una zona muy ligada a la droga por lo que también el Trap fue relacionado con ésta, tanto que deriva de la palabra "trapicheo" (comercio de pequeñas cantidades de droga). No obstante este estilo se fue transformando en cada lugar hasta convertirse en una revolución artística en la que cada músico tiene como consigna "ser honesto con quien sos".



"De ahí deriva el nombre pero eso no quiere decir que estemos ligados a ese comercio. Eso fue sólo el origen del estilo, es una forma de rapear, de producir y de crear música de otra manera que se ha desarrollado en todo el mundo", indica Young Lapost, referente local que además integra el grupo "El Futurro".



Precisamente una de las características de estos músicos es adoptar un nombre artístico que toman como propio entre sus pares, aunque hay otros como Franco Cáceres, que eligió no cambiarlo. El agrega que "tal como sucedió con el hip hop que en sus inicios fue pura protesta, el trap también fue cambiando con el tiempo. Cada tema habla de lo que pasa en el barrio, en la calle, siempre que haya una base musical de trap, la letra queda a consideración de la gente".



Entre 2017 y 2018, surgieron muchos músicos argentinos en este nuevo género, casi al mismo tiempo que en la provincia donde se viene gestando lentamente desde hace unos tres años.





FLOW, LA CLAVE

Los primeros traperos hacían lo que se denomina "Boom bap", es decir algo de hip hop usando sólo bombo y caja (el nombre hace referencia a los sonidos de ambos), pero a la larga fueron atraídos por el uso de sintetizadores y otras tecnologías. "Ahora el trap lleva de todo, pero lo que más se usa en este momento son los sonidos de aero espacio, órbitas que generan una sensación de no estar en ningún lugar y a la vez estar en un sitio placentero. Actualmente este género se ha convertido en pop y por eso se mezcla con toda esa música. Salió de lo clásico para popularizarse", asegura Uriodandoluz, otros de los jóvenes referentes locales.



La mayoría de los traperos son autodidactas que se nutren de su gusto por la música, por las ganas de contar lo que pasa en el lugar que le tocó en el mundo y de sus sensaciones personales sobre diferentes temas. Lo demás es pura intuición y flow, como le llaman ellos a la fluidez del canto, a la forma de moverse y expresarse, en definitiva lo que diferencia a un músico de otro.



"Por supuesto que quien tiene conocimientos de música tiene muchas más ventajas, pero también lo pueden hacer aquellos que tienen instinto musical. Nosotros nos valemos mucho del flow. Otra característica es que la mayoría compone sus propios temas, aunque algunos hacen cover", explica Young Lapost.



Son las competencias de freestyle, casi siempre, las que ven nacer a los futuros traperos, es el lugar donde comienzan a desarrollarse, por lo que siguen siendo moneda corriente en muchas plazas u otros espacios públicos. Son batallas en las que los músicos se cruzan con sus improvisaciones que son evaluadas por un jurado.



A la par de estas movidas, las bandas o solistas también organizan sus propios shows y son convocados a eventos y festivales, lo que demuestra la gran aceptación del público local.



"El anfiteatro del Bicentenario es un lugar hermoso porque cuando vamos a tocar se acerca todo el mundo y se termina quedando. Así se muestra y se da a conocer la propuesta, es una puerta que se abrió para este género", coinciden los artistas.





Artistas de la urbe

Los mismos músicos calculan que son unos 50 los que hacen trap en San Juan ya que no existe un registro para ese fin. Pertenecen a diferentes barriadas y sobre todo tienen ganas de contar las vivencias de cada uno. Aquí algunos de ellos que se animan a contar sus experiencias personales.

> Entre rimas y flow

Los argentinos se han enamorado del sonido underground y del trap. Rimas cortas, tempo lento y mucho flow. Así es el trap argentino.

Artistas como Paulo Londra, Duki, Ecko, La Joaqui o Cazzu son los integrantes más potentes de la generación del trap argentino. Estos grandes y jóvenes artistas masifican las redes sociales, y se asientan en la cúspide del trap con sus letras y frases que ya son himnos de una nueva generación.